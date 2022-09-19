أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس" أن القوات الأميركية "ستدافع" عن تايوان إذا تعرضت لـ "غزو" صيني.

ومع ذلك صرح متحدث باسم البيت الأبيض، مساء الأحد، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

وفي إجابته على سؤال عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، أجاب بايدن خلال المقابلة "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق"، مشدداً على أنه، بموقفه هذا، لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها، قائلاً "إنه قرارهم".

ويذكر أنه في أيار الماضي، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان، قال الرئيس الأميركي إنها ستفعل ذلك، قبل أن يؤكد البيت الأبيض أن لا تغيير في سياسة عدم التدخل "الإستراتيجية" لواشنطن.

وتعارض بكين أي مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى، كما عبرت عن معارضتها للزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأجرت الصين تدريبات ضخمة استمرت أياماً عدة في محيط تايوان إثر زيارة نانسي بيلوسي.

(م ش)