بايدن يزور فيتنام وسط التنافس مع الصين

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، فيتنام، التي تتطلع إلى تعزيز التجارة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط سعي واشنطن إلى إعادة العلاقات عبر آسيا في ظل التنافس المحموم مع الصين، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ورفعت فيتنام الولايات المتحدة إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي الشامل، كما هو الحال مع الصين وروسيا. ويشير هذا إلى أن فيتنام تريد حماية صداقاتها، في حين تبحث الشركات الأميركية والأوروبية عن بدائل للمصانع الصينية.

وقال بايدن، الشهر الماضي، إن فيتنام لا تريد تحالفاً دفاعياً مع الولايات المتحدة، "لكنها تريد علاقات؛ لأنها ترغب في أن تعرف الصين أنها ليست وحيدة"، وأنه يمكنها اختيار علاقاتها الخاصة.

وعن زيارة فيتنام، قال بايدن: "إننا نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات حول العالم لدينا فرصة، إذا كنا أذكياء، لتغيير الديناميكية".

وفي هذا الصدد، قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إن واشنطن تعمل على رفع علاقاتها مع فيتنام إلى "مستويات أعلى"، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين "ستشمل البعد الأمني".

وأضاف فاينر، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، حيث يرافق الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، أنه لن يتم الإعلان عن صفقات أسلحة أميركية محتملة إلى فيتنام خلال الزيارة، لكنه أشار رغم ذلك، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون على تنويع مصادر التسليح لدى فيتنام بعيداً عن روسيا.

وتشهد العلاقات بين فيتنام والصين، مناوشات من حين لآخر، على إثر النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي، بحسب رويترز.

وقال كارلايل ثاير، الخبير في شؤون فيتنام لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "تواصل فيتنام مع الولايات المتحدة هو جزء من استراتيجية أوسع لتعميق علاقاتها مع العديد من الدول الأجنبية. النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ. لقد تعرضت روسيا، الداعمة منذ فترة طويلة، للضعف والعزلة بسبب غزوها لأوكرانيا. وفي العام الماضي، قامت فيتنام بترقية علاقاتها مع كوريا الجنوبية، كما تعمل هانوي على تعميق علاقاتها مع أستراليا واليابان وسنغافورة أيضاً. هذا جزء من لعبة جديدة لفيتنام".

(م ش)