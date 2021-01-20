بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة

وكان بايدن قد وصل إلى منصة التنصيب في الكونغرس اليوم الأربعاء برفقة نائبته كامالا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونغرس.

وقال بايدن بينما اعتلى منصة التنصيب واضعاً يده على نسخة من الإنجيل تملكها عائلته وتعود إلى 127 عاماً: "أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيساً للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يا الله".

وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار ترامب للمبنى.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وحضر نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مايك بنس إلى مقر الكونغرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

(ي ح)