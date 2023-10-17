بايدن يتوجه إلى إسرائيل والحرب المستمرة تخلف أكثر من 13 قتيل وجريح

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء لـ "التضامن مع الدولة العبرية" في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس قبل 10 أيام.

وقال بلينكن للصحافيين في ختام محادثات أجراها في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، إن "الرئيس سيؤكد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم لأمنها".

وأضاف خلال ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول أن: "إسرائيل لديها الحق، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها ضد حماس والإرهابيين الآخرين ومنع وقوع هجمات مستقبلية ضدها".

وأوضح أن بايدن: "سيسمع من إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها، بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات".

وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمان الأربعاء، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

التصعيد متواصل: مقتل وإصابة نحو 13750 من الطرفين

ميدانياً، لا يزال التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس متواصلاً، مع دخول اليوم الحادي عشر للصراع، فيما تتزايد الأنباء عن استعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة.

ومن المتوقع - بحسب فرانس24 - إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط جهود دبلوماسية لإيصال المساعدات إلى القطاع، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ بدء الحرب، التي أسفرت عن مقتل 1300 شخص في إسرائيل، ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصاً في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين.

وذكر عاملون في مجال الإغاثة بأن قوافل من المساعدات الإنسانية كانت متمركزة في العريش شمال سيناء، تتجه الثلاثاء إلى معبر رفح باتّجاه غزة. واحتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومتراً بين العريش ورفح بحسب مصادر في فرق الإغاثة.

حوالي نصف مليون نازح إسرائيلي

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أنه: "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً"، مشيراً إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمعاً سكنياً في شمال الدولة العبرية.

فشل مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار

فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضواً أمس الإثنين.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضاً إلى "إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين".

إسرائيل تقول إنها قصفت أهدافاً لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه قصف أهدافا لحزب الله في لبنان حيث تصاعد التوتر بين الجانبين خلال الأيام الماضية في ظل الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس "تويتر سابقاً" إن وحداته "تقصف حالياً أهدافاً إرهابية لحزب الله في لبنان".

(د ع)