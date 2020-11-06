بايدن يتقدم نحو الرئاسة...

تشير النتائج الأخيرة، حسب مؤشر الأسوشيتد بريس، إلى حصول بايدن على 264 صوتًا انتخابيًّا، وبالمقابل حصل ترامب على 214 صوتًا انتخابيًّا.

وتُظهر النتائج أن المرشح الديمقراطي جو بايدن بحاجة إلى 6 أصوات انتخابية ليصل إلى الرقم 270 الذي يخوله بأن يصبح رئيس الولايات المتحدة، بينما يشير مؤشر الأسوشيتد إلى اتساع الفارق بين بايدن وترامب في نيفادا (6 أصوات انتخابية) إلى 11438 وفي حال فوز بايدن في هذه الولاية فسيكون رئيس الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الأخيرة تقليص الفارق حتى نقطة الصفر تقريبًا بين جو بايدن ودونالد ترامب في ولاية جورجيا المهمة لتحديد الفائز في الانتخابات، حيث تقلص الفارق بينهما إلى 665 فقط بعد فرز 99% من أصوات الناخبين حتى ساعة إعداد هذا الخبر، في حين أفادت تقارير إعلامية بأنه وفي حال فوز بايدن في جورجيا سيحصل المرشح الديمقراطي على 16 صوتًا انتخابيًّا.

في حين واصل بايدن في الساعات الأخيرة تقليص تخلفه عن ترامب في ولاية بنسلفانيا، وهي أيضًا من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز.

(م ش)