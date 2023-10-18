بايدن يصل إسرائيل

وصل، اليوم، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، في زيارة تعبّر عن تضامن واشنطن مع إسرائيل، في أعقاب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 12 يوماً.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بايدن في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكان من المقرر أن يزور بايدن عمّان لعقد قمة مع زعماء الأردن ومصر ورئيس السلطة الفلسطينية، لكن الزيارة أُرجئت في أعقاب الضربة التي طالت مستشفى في غزة.

وتأتي زيارة بايدن إلى إسرائيل بعد زيارتين منفصلتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل، تعبيراً عن تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل.

(س ع)