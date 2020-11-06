بايدن يقترب من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض وفرض حظر طيران فوق منزله

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بايدن يتقدم حاليا عن ترامب بنحو 6 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وكان فرز الأصوات في الولاية قد أظهر في وقت سابق تقدم بايدن المستمر الذي قلب تخلفه عن ترامب.

وقالت الوكالة إن ترامب كان متقدما، الخميس، في عمليات الفرز بالولاية، لكن أصوات البريد أثبتت أنها تصب في مصلحة بايدن.

وإذا كان هناك أقل من نصف نقطة مئوية كفارق بين إجمالي أصوات بايدن وترامب، ينص قانون الولاية على وجوب إعادة فرز الأصوات.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد أن قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي

وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من هذه الولايات المتأرجحة فقط حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وقررت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية ديلاوير، نقلًا عن شبكة "سي إن إن" الأميركية.

كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن بايدن سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأميركي، وذلك قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأميركية.

(ي ح)