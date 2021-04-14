بايدن يقرر سحب القوات الأميركية المتبقية من أفغانستان

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب منظم للقوات المتبقية قبل الأول من مايو، وتخطط لإخراج جميع القوات الأميركية من البلاد قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر.

وذكر أن الولايات المتحدة أرسلت قواتها إلى أفغانستان لتحقيق العدالة لأولئك الذين هاجموهما في 11 سبتمبر، ولتعطيل الإرهابيين الذين يسعون إلى استخدام أفغانستان كملاذ آمن لمهاجمة الولايات المتحدة.، مؤكدا أنه تم تحقيق هذا الهدف قبل بضع سنوات.

كما قال المسؤول إن الإدارة الأميركية الحالية ترى أن التهديدات القادمة من أفغانستان في مستوى يمكن معالجته دون وجود قوة عسكرية مستمرة في البلاد ودون البقاء في حالة حرب مع طالبان.

وأضاف أن إدارة بايدن تعي منذ فترة طويلة أن القوة العسكرية لن تحل التحديات السياسية الداخلية لأفغانستان ولن تنهي الصراع الداخلي في أفغانستان، لذلك تنهي العمليات العسكرية هناك وتركز جهودها على الدعم الدبلوماسي لعملية السلام الجارية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن إدارة بايدن ورثت عدداً من الأشياء، بما فيها أقل عدد من القوات الأميركية منذ الأيام الأولى للحرب، واتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لسحب جميع القوات الأميركية بحلول الأول من مايو، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من يوم التنصيب، فضلاً عن الجمود العسكري بين طالبان والقوات الأفغانية.

وتابع: "لذلك طلب بايدن مراجعة الخيارات الحقيقية والواقعية لتعزيز وحماية المصالح الأميركية باعتماد أفضل السيناريوهات".

وقال المسؤول الأميركي: "إدارة بايدن ستقوم بالتنسيق مع حلفاء الناتو وشركائهم بشأن سحب قواتهم في نفس الإطار الزمني، بدءاً من الأول من مايو، على أن ينتهي ذلك قبل الذكرى العشرين ليوم 11 سبتمبر.. وقد أخبرت الإدارة الأميركية طالبان أن أي هجمات على القوات الأميركية أثناء خضوعها لانسحاب آمن ومنظم ستقابل برد قوي".

(ي ح)