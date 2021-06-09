بايدن يبدأ جولة أوروبية يشارك خلالها في قمة مجموعة السبع ويلتقي بوتين

ويتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، إلى بريطانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية غنية باللقاءات سيختتمها بقمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة فرانس برس.

وتستغرق الجولة التي تأتي بعد نحو 5 أشهر من وصول بايدن إلى السلطة، ثمانية أيام وستقوده إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتتخللها اجتماعات ثنائية.

وسيشارك الرئيس بايدن الذي ترافقه زوجته جيل، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال (جنوب غرب إنكلترا)، والتي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة كورونا وملف المناخ.

وتقلع الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز العسكرية في ضواحي واشنطن، وستكون المحطة الأولى قاعدة ميلدنهال في شرق بريطانيا حيث سيتحدث فيها الرئيس إلى أفراد من القوات الجوية الأميركية.

وبعد ظهر الخميس، سيعقد لقاء على انفراد مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كما سيزور قصر ويندسور الأحد والملكة إليزابيث الثانية.

'تعبئة الديمقراطيات'

وفي هذا الشأن، قال بايدن الذي يؤكد منذ وصوله إلى السلطة أن "أميركا عادت" وتنوي المشاركة بالكامل في كل قضايا العالم، إن "رحلتي إلى أوروبا هي فرصة لأميركا لتعبئة ديمقراطيات العالم أجمع".

ولكن سوزان مالوني من معهد بروكينغز للأبحاث ترى أن الحلفاء "سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشكيك". مضيفة أن "استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب، بل وعلى الأسئلة العالقة حول صحة الديمقراطية الأميركية".

'الجائحة وأزمة اللقاحات'

ويواجه البيت الأبيض انتقادات شديدة لتأخره في تقاسم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع بقية دول العالم، ويحاول الآن تولي قيادة هذا الملف. وفي هذا السياق، يؤكد بايدن على أن "الولايات المتحدة مصممة على العمل على التطعيم الدولي بنفس شعور ضرورة الأمر الذي عملنا به في بلدنا".

وكانت واشنطن قد أعلنت أن 75 بالمئة من ثمانين مليون جرعة من اللقاحات الموعودة للدول الأجنبية بحلول نهاية يونيو/حزيران، سيتم توزيعها عبر برنامج "كوفاكس" الذي وضع لضمان توزيع عادل للقاحات وخصوصًا في الدول الفقيرة.

'اللقاء مع بوتين'

وستشكل القمة مع فلاديمير بوتين المقرر عقدها في 16 يونيو/حزيران في جنيف، تتويجًا لهذه الرحلة الأولى التي تأتي بينما يواجه جو بايدن صعوبات في بلده على خلفية توتر في معسكره. ومن أوكرانيا إلى بيلاروسيا ومصير المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، ويتوقع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.

ويصر البيت الأبيض الذي يطلق بالتناوب رسائل تصالحية وتحذيرات على أن سقف توقعاته منخفض. ويتمثل هدفه الوحيد المطروح في جعل العلاقات بين البلدين أكثر "استقرارًا وقابلية للتكهن" بتطورها.

وفي هذا الإطار، قال الدبلوماسي الأميركي ألكسندر فيرشباو، إن "المشكلة هي أن بوتين لا يريد بالضرورة علاقة أكثر استقرارًا وأكثر قابلية للتكهن".

(م ش)