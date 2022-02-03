بايدن يعلن مقتل زعيم داعش في منطقة تحتلها تركيا بشمال غرب سوريا

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة شمال غرب سوريا، فجر الخميس، قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

وقال بايدن في بيان "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة أزلنا من ساحة المعركة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي". وقال إن "جميع الأميركيين المشاركين في العملية عادوا بسلام".

وقال بايدن إنه سيلقي كلمة أمام الشعب الأميركي في وقت لاحق يوم الخميس بشأن الغارة.

ونفذت القوات الأميركية الخاصة بحسب ما وصفته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه غارة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا في وقت سابق يوم الخميس.

وهزت العملية، التي يقول السكان أنها استمرت أكثر من ساعتين، قرية آطمة بالقرب من الحدود التركية - وهي منطقة تنتشر فيها مخيمات النازحين.

وهذه أكبر غارة في المنطقة منذ الهجوم الأميركي في عهد ترامب في 2019 والذي أسفر عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في المناطق التي تحتلها تركيا.

(م ش)