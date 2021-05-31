بايدن يعد بالضغط على بوتين بشأن حقوق الإنسان في قمة جنيف

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على احترام حقوق الإنسان عندما يلتقي الزعيمان في حزيران / يونيو، بحسب وكالة رويترز.

وقال بايدن في خطاب: "سألتقي الرئيس بوتين في غضون أسبوعين في جنيف، مما يوضح أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونتركه ينتهك هذه الحقوق".

كما قال إن الوقت مناسب ليُظهر للعالم، لا سيما الصين، أن الولايات المتحدة مستعدة للقيادة مرة أخرى بعد أربع سنوات من السياسة الخارجية التي تتطلع إلى الداخل في عهد دونالد ترامب.

قال: "حان الوقت لتذكير الجميع بما نحن عليه".

عند الإعلان عن اجتماع 16 حزيران / يونيو، قال البيت الأبيض إن الزعيمين سيناقشان مجموعة من القضايا بهدف استعادة "القدرة على التنبؤ والاستقرار" في العلاقة بين واشنطن وموسكو.

يأتي ذلك وسط توتر العلاقات بسبب التدخل الروسي في الانتخابات وهو ما تنفيه موسكو، وكذلك الهجمات الإلكترونية والتدخل الروسي في أوكرانيا.

(م ش)