بايدن إلى السعودية منتصف الشهر المقبل

وذكر بيان الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور السعودية يومي 15 و16 تموز/ يوليو المقبل، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة".

بحسب بيان الديوان الملكي، فإن زيارة بايدن ستشمل "قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وكانت العلاقات الأميركية - السعودية قد وصلت إلى منحدر لم تشهده من قبل، حيث قال الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية عام 2019 إن المملكة يجب التعامل معها كمنبوذة على خلفية قتل خاشقجي.

إلا أن الصدع السياسي تعمق أكثر منذ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون أميركيون وسعوديون، إذ أراد البيت الأبيض من السعودية زيادة معدلات ضخ النفط من أجل تخفيض أسعاره والتأثير على الميزانية الروسية التي تنتفع من أسعار النفط العالية. إلا أن الرياض لم تستجب وظلت ملتزمة مع المصالح الروسية.

(د ع)