بأيدٍ نسائية افتتاح فرن لخبز الصاج في تربه سبيه

يعتبر خبز الصاج من أقدم أنواع الخبز المعروفة لدى شعب شمال وشرق سوريا، حيث يتم خبز الدقيق مع الماء والملح، وبعد تخمر العجينة يتم رقها على شكل دائري كبير قد يصل قطره إلى أكثر من متر، ويتكون من طبقة واحدة رقيقة ثم يخبز على قطعة معدنية كبيرة ساخنة تسمى (الصاج).

ولإحياء التراث القديم وتطوير عمل المرأة، افتتح مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، فرناً لصناعة خبز الصاج حمل اسم الشهيدة "هيفيدار تربه سبيه".

ويعمل فيه 9 نساء، حيث يقمن بتوزيع إنتاجهن من مادة الخبر على قرى ومطاعم الناحية، مما يتيح توفيره بشكل جيد، وبأسعار مناسبة.

الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، بشرى عبد الباقي خليل، قالت إن هدفهن من افتتاح الفرن هو تشجيع النساء على العمل من خلال إظهار ثقافة وتراث المرأة عبر التاريخ، وهي الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الناحية.

وأكدت بشرى أن مؤتمر ستار يشجع مثل هذه الخطوات، حيث من المقرر افتتاح مشاريع أخرى مماثلة تتيح فرص العمل للنساء بما يساهم في اعتمادهن على أنفسهن.

ويقع فرن الشهيدة "هيفيدار تربه سبيه" في قرية حلوة التي تتميز بوقوعها على الطريق الرئيس الواصل بين مقاطعة قامشلو وناحية ديرك، ما يؤمّن حاجة الأهالي من مادة الخبز.

يشار إلى أن الشهيدة هيفيدار تربه سبيه، الاسم الحقيقي (آلا خلف) والتي تنحدر من ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، قد وصلت إلى مرتبة الشهادة في الـ 10 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، خلال قصف جيش الاحتلال التركي لمنطقة ورخيله التابعة لمناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية.

(ك إ/ي م)

ANHA