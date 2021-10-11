بعثة الأمم المتحدة: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية مخيبة للآمال

وقالت في بيان إن الانتخابات "جرت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة".

كما أضاف البيان أن الانتخابات جاءت لتحقيق مطلب طالما عبر عنه العراقيون على مدى عامين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب جميع العراقيين. كما أشادت البعثة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبجهود قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع.

هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الاثنين النتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في البلاد أمس الأحد.

وقال عدنان خلف رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات بلغ تسعة ملايين و77 ألف شخص بنسبة 41%، مؤكداً البدء في تلقي الطعون من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.

وفي السياق، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية، لا بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

وأعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد مقاعد في البرلمان العراقي، كما أكد مسؤول في الحزب لفرانس برس الإثنين.

وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن "العدد التقريبي" للمقاعد التي حصل عليها التيار "73 مقعداً" من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 وذلك بعد احتساب عدد الفائزين. في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري "في الطليعة" بحسب النتائج الأولية.

(ي ح)