بعثة الأمم المتحدة تشكل لجنة انتخابية في ليبيا

أفادت مصادر قريبة من مفاوضين عن شرق ليبيا، شاركوا في اجتماع افتراضي عقدته، اليوم الخميس، للحرة بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ،ستيفاني وليامز، مع ممثلي فرقاء النّزاع الليبي عبر الاتصال المرئي، تشكيل لجنة تضم 17 عضواً من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف المصدر أنّ اللجنة تضم 11 عضواً من الغرب و5 من برقة و1من فزان.

وستضع الجنة القانونية والدستورية قانوناً للانتخابات العامة، التي تم الاتفاق على تنظيمها في 17 ديسمبر من العام المقبل خلال الجولة الأولى والمباشرة من المفاوضات الليبية.

ونوقش في الاجتماع اليوم سبل المضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق، وخاصّة آلية اختيار السلطة التنفيذية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وركّزت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ،ستيفاني وليامز، الوسيطة الدولية في النزاع الليبي، خلال محادثات الأربعاء، على الانتهاء من "تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية"، حسب مصادر قريبة من البعثة الأمنية.

وقال مصدر قريب من كتلة نيابية في شرق ليبيا لشبكة العربية، إنّ "البعثة شكلت اللجنة بدون معايير، وتجاهلت تزكيات الأعضاء لممثليهم، وأسّست لجنة قانونية دستورية لوضع تصوّرٍ لحل الأزمة الدستورية، ووضع قانون الانتخابات القادم والمفصلي".

وأبدى مفاوضون من برقة وفزان "انزعاجهم من اختيار 7 من أعضاء جماعة الإخوان ضمن اللجنة، وتجاهلها البعثة تزكيات برقة وفزان لممثليها بالحوار"، حسب تعبيره.

وأوضح المصدر أنّ من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الذين تم اختيارهم أعضاءً في اللجنة: إبراهيم صهد وعبدالرزاق العرادي، وماجدة الفلاح والسيدة اليعقوبي وعمر بوليفة.

وشدّد المصدر على أنّ اللجنة "غير متوازنة جهويا، حيث إن 11من 17من الغرب في ظل استقطاب جهوي حاد، و5 فقط من برقة، و1 فقط من فزان"، حسب قوله.

(د أ)