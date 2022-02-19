باسم عثمان: الموسم الزراعي في الشهباء أكثر تضرراً هذا العام نتيجة الحصار

تعرف مقاطعة الشهباء بمناطقها السهلية، وتشتهر بتربتها الخصبة وتعتمد على الزراعة البعلية، كزراعة الحبوب مثل القمح والشعير، وتمتاز بجودة زراعتها وخاصة الخضار كالبندورة والقرعيات والبصل والمحاصيل الدرنية كالبطاطا.

أغلب المساحات المزروعة في مقاطعة الشهباء تخصص لزراعة المحاصيل البعلية كالقمح والشعير، حيث تبلغ مساحتها بحدود 10000 هكتار لكل محصول، بحسب إحصائيات لجنة الزراعة.

وتفرض حكومة دمشق سياساتها التعسفية على مقاطعة الشهباء، المتمثلة بمنع دخول المواد الأساسية إلى المنطقة، مثل المحروقات، والتي تؤثر سلباً على الزراعة، حيث وصل سعر برميل المازوت هذا العام إلى 450 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بـ200 ألف في العام الماضي، كما بلغ سعر كيس سماد اليوريا الذي يزن 20 كيلواً، هذا العام120 ألف ليرة سورية، بينما كان سعره في العام الماضي 60 ألفاً.

تأثير الحصار على الاكتفاء الذاتي

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك للجنة الزراعة في إقليم عفرين، باسم عثمان، إن منع حكومة دمشق دخول المواد الأساسية إلى مقاطعة الشهباء مثل المحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.

منوهاً أنهم واجهوا صعوبات كثيرة هذا العام، مما أثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي "بسبب سياسات حكومة دمشق ونقص الأسمدة، بالأخص سماد اليوريا، وعدم توفر الأدوية الزراعية، تراجعت المساحات المزروعة في المنطقة، ولم نتوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي".

ولفت عثمان إلى أن الأراضي الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي يحتلها الاحتلال التركي مرتزقته وأيضاً وجود الألغام من مخلفات مرتزقة داعش، تسببا في تناقص المساحات المزروعة ومنع الأهالي من زراعة أراضيهم لخطورتها.

وأشار عثمان إلى أن تغيّر المناخ أثّر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية في المنطقة "كان لقلة الأمطار في الشتاء، وتأثر المحاصيل بالعوامل المناخية كالصقيع، دور سلبي على الزراعة، خاصة المحمية والبيوت البلاستيكية. كما أثر انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر على زراعة الخضار الشتوية، ما أدى إلى تلفها".

وفي ختام حديثه، أوضح باسم عثمان أن خطة الموسم الزراعي لعامي2022- 2021 تتركز بشكل أساسي على المحاصيل الاستراتيجية، أي الزراعة البعلية مثل القمح والشعير، بالإضافة إلى البقوليات، وأيضاً المحاصيل المروية كالبطاطا والبصل والطماطم والخيار والفلفل، فهي تعتمد على السقاية بشكل كبير، والنباتات الطبية العطرية مثل الكزبرة والكمون.

(ك)

ANHA