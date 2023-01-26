باشينيان: أذربيجان تدفع الأرمن إلى النزوح من قره باغ

اعتبر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن أذربيجان تسعى إلى الوصول إلى حالة نزوح للمواطنين الأرمن من قره باغ، باعتماد سياسة الضغط الاقتصادي والنفسي عبر إغلاق ممر لاتشين، الذي يربط قره باغ بأرمينيا.

وقال باشينيان إن "خطة باكو هي كالتالي: رفع الضغط الاقتصادي والنفسي إلى ذروته، ثم فتح الممر لعدة أيام في انتظار نزوح جماعي لأرمن قره باغ، ثم إغلاق وفتح مرة أخرى لعدة أيام، وهكذا حتى مغادرة آخر أرمني قره باغ".

وقد وصف باشينيان الخطة بأنها "سياسة تطهير عرقي، وأصبحت أكثر وأكثر وضوحاً بالنسبة إلى المجتمع الدولي".

وأضاف إن: "نزوح الأرمن من قره باغ ليس الهدف الوحيد لأذربيجان، فبهذه الأعمال الاستفزازية تسعى أذربيجان إلى تعطيل أجندة السلام، وعملية مفاوضات السلام، وإثارة حرب جديدة في المنطقة".

وفي 10 تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، بوساطة روسية، وذلك بعد حرب شنتها أذربيجان وبدعم من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين على قره باغ 27 أيلول 2020.

(م ش)