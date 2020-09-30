باشينيان لـ واشنطن بوست: تصرفات أنقرة توحي بأنها ستقدم على مجزرة جديدة ضد الأرمن

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في مقابلة هاتفية مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، إن تركيا تخلق حالة من عدم الاستقرار في جوارها، في شرق البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والآن جنوب القوقاز، وتشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي.

وأشار أنه بالإضافة إلى مقاتلات F-16 التي تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء، فإن تركيا تساعد أذربيجان بطائرات بدون طيار ومرتزقة من سوريا منذ اندلاع الصراع يوم الأحد.

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني في المقابلة، إنه يخشى اندلاع حرب أوسع بين تركيا وأرمينيا، لأن الصراع المتصاعد بين أرمينيا وأذربيجان اتخذ منعطفاً جديداً خطيراً مع ما ورد عن إسقاط تركيا يوم الثلاثاء لطائرة مقاتلة أرمنية.

وحثت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا على الدبلوماسية، وقال باشينيان إنه وزملاؤه تحدثوا مع كبار المسؤولين من جميع تلك الدول، لكن حتى الآن لم يكن هناك تقدم واضح نحو وقف إطلاق النار أو مفاوضات التسوية.

وأوضح باشينيان، إن الهجوم الأذربيجاني المدعوم من تركيا على أرمينيا نفسها أصبح الآن حقيقة واقعة بقصف منطقة فاردينيس- شرق العاصمة الأرمينية يريفان وقال إن مقاتلة F-16 التركية التي قيل إنها أسقطت المقاتلة الأرمينية من طراز S-25 كانت تقدم الدعم للهجوم الأذربيجاني على منطقة فاردينيس.

وقال باشينيان في معرض حديثه للصحيفة الأمريكية: "ما يحدث اليوم هو إعلان حرب ضد الشعب الأرمني، وبسبب الصراع التاريخي بين تركيا وأرمينيا تواجه بلاده تهديداً وجودياً".

ورداً على سؤال حول التهديد بشن هجوم من ناختشيفان، قال باشينيان إنه أعلن الأحكام العرفية وشدد على أنه يجب علينا استخدام كل الوسائل للدفاع عن أنفسنا.

وفي شرحه للتهديد التركي استشهد باشينيان بمقتل أكثر من مليون أرمني في عام 1915 على يد الإمبراطورية العثمانية والتي وصفت بأنها "إبادة جماعية" في قرار أقره الكونغرس الأمريكي واعترفت به دول عديدة، لكن تنكره تركيا.

وقال باشينيان: "الرئيس التركي حوّل الإنكار إلى سياسة رسمية لدولته، الإنكار هو أحد الشروط المسبقة المحتملة لإبادة جماعية جديدة".

وأكد رئيس الوزراء الأرميني إن أرمينيا فقدت العشرات من القتلى وأصيب نحو 200 منذ بدء القتال يوم الأحد وقال إن الأذربيجانيين فقدوا عدة مئات من القتلى بالإضافة إلى أكثر من 100 دبابة وبعض المروحيات ومعدات أخرى، ولأن القوات الأرمينية صدّت الهجمات على كل من قره باغ وأرمينيا، آمل الآن أن يفهم الرئيس الأذربيجاني أنه لا يوجد حل عسكري لقضية ناغورني قره باغ.

وتحدث باشينيان عن تسوية دبلوماسية محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

(م ش)