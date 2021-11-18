باشاغا يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

وظهر باشاغا في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، صباح اليوم.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس أن 15 شخصية قدمت أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسبوع حافل، شهد تقدم كل من سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح بأوراق ترشحهم للانتخابات.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه سيعلن موقفه من الترشح للرئاسة "في الوقت المناسب".

يأتي هذا، فيما لا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة (24 ديسمبر المقبل)، لاسيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

(ش ع)