باصات النقل الداخلي تعود إلى العمل في أحياء مدينة الرقة

تعدّ باصات النقل الداخلي من أهم وسائط النقل الجماعي التي يستخدمها أهالي مدينة الرقة للتنقل داخل المدينة, حيث يقوم مكتب النقل الداخلي في بلدية الشعب في الرقة بتنظيم عمل الباصات، وتقسيم عملها على عدة خطوط داخل المدينة، وإصدار تذاكر نقل توزّع على سائقي الباصات بقيمة 100 ليرة وتستخدم لمرتين، وتساهم هذه القيمة المنخفضة لتذكرة النقل في تخفيف العبء على الأهالي إلى حد كبير.

وكان عمل هذه الباصات قد توقف منذ إصدار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بفرض حظر التجوال في عموم المنطقة لمواجهة جائحة كورونا، ولكن وبتاريخ 11 أيار/ مايو الجاري عادت إلى العمل بموجب التعميم الذي أصدرته الإدارة الذاتية، والتي مددت فيه حظر التجوال الجزئي، واستثنت منه باصات النقل الجماعي.

(ع ع- ج م/ م)

ANHA