باريس: على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك لمنع انهيار لبنان

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن على أوروبا اتخاذ إجراءات لمنع انهيار لبنان، مضيفًا أنه سيضغط على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، لمناقشة حلول الأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت، بحسب وكالة رويترز.

وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات".

وأضاف: "فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان، الدولة تنجرف بعيدًا ومنقسمة، عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معربًا عن إحباطه من فشل الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.

وقال دبلوماسيون فرنسيون وغربيون إنه بعد شهور من الجمود، فإن فرنسا مستعدة الآن لمناقشة احتمال فرض عقوبات، على مستوى الاتحاد الأوروبي أو المستوى الوطني، على كبار المسؤولين اللبنانيين، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون فورية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيلًا حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية بسبب عدم تشكيل الحكومة، وتضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا.

(م ش)