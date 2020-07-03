باريس وبرلين تضغطان لوقف إطلاق النار عالميًا وتحذيرات من مواجهة يونانية تركية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار عالميًا وسياسات أنقرة العدائية تجاه اليونان.

واشنطن بوست: فرنسا وألمانيا تضغطان من أجل وقف إطلاق النار لمواجهة الوباء

في شأن المبادرات الدولية لعملية وقف إطلاق النار قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "حث كبار الدبلوماسيين في فرنسا وألمانيا على تكثيف الإجراءات من أجل التنفيذ السريع لقرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية الكبرى للتصدي لوباء الفيروس التاجي.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال خلال اجتماع المجلس الافتراضي "نحتاج الآن إلى مضاعفة جهودنا"، مشيرًا إلى النزاعات في سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي وأفغانستان حيث "لا يزال الوضع غير مستقر للغاية والسكان المدنيين لا تزال تعاني من العواقب".

وحث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الذي ترأس الاجتماع، أعضاء المجلس المنقسمين في كثير من الأحيان على تنفيذ القرار الذي طال انتظاره من خلال العمل معًا من أجل وقف إطلاق النار في دول محددة.

وقال: نعلم جميعًا أن بإمكانهم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعمل كنقاط دخول للمحادثات السياسية.

ويدعو القرار جميع الأطراف المتحاربة إلى الانخراط على الفور في وقفة إنسانية دائمة لمدة 90 يومًا متتاليًا على الأقل لتمكين التسليم الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي، ويعفي العمليات العسكرية ضد داعش والجماعات المتطرفة وتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها.

وقال الأمين العام إن نداء وقف إطلاق النار أسفر عن بعض النتائج الإيجابية، لكنها انتهت منذ ذلك الحين أو انهارت في بعض الحالات، ورحب بمطالبة المجلس بوقف القتال.

وقال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمجلس إن مناطق الصراع هي النهاية الحادة للأوبئة حيث يعيش الناس بالفعل على حافة سكين.

كاثيميريني: قائد الجيش اليوناني يحذر من ارتفاع خطر الحوادث في بحر إيجه

صحيفة كاثيميريني اليونانية تطرقت إلى تحذيرات اليونان بشأن الحوادث في بحر إيجه" كرر رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA) كونستانتينوس فلوروس تحذيرات من تزايد خطر وقوع حادث بين اليونان وتركيا إذا أصرت أنقرة على زيادة التوترات حول بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي تعليقات خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة المعهد الأمريكي الهيليني (AHIF) يوم الأربعاء، قال فلوروس إن هناك احتمال وقوع حادث عسكري خطير، بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا مؤخرًا في بحر إيجه، مضيفًا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة.

وشدد فلوروس على الأهمية الاستراتيجية لشرق المتوسط ​​للاعبين الدوليين مثل الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في حين أكد الانتهاكات اليومية والأنشطة الاستفزازية لتركيا.

وفيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط​​، أكد فلوروس على استمرار حضور اليونان ودعمها لاتفاقات التعاون متعددة الأطراف مثل تلك المبرمة مع قبرص وإسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.

وأشار فلوروس أيضًا إلى التصعيد الأخير في تدفقات المهاجرين من تركيا عبر إفروس وبحر إيجه نتيجة استغلال أنقرة للأزمة.

وول ستريت جورنال: غواصات روسية تختبر حلف شمال الأطلسي في منطقة شمال الأطلسي الجليدية

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية فقالت "في أواخر العام الماضي، تحركت 10 غواصات روسية من قواعدها واتجهت صوب ساحل القطب الشمالي الروسي ووضعت مسارًا نحو الغرب تحت الماء باتجاه شمال الأطلسي.

و يُظهر ازدياد النشاط قدرة موسكو على تقويض استراتيجية التعزيز التي يعتمدها الناتو والتي تعتمد على الانتشار السريع للقوات الأمريكية للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين.

ويقول مسؤولون ومحللون عسكريون في حلف شمال الأطلسي إن عمليات نشر هذه، وهي واحدة من أكبر التدريبات منذ الحرب الباردة، هي دليل على قوة وطموح البحرية الروسية ليس فقط للدفاع عن وطنها، ولكن أيضًا لإسقاط القوة في المحيط الأطلسي.

(م ش)