باريس تنظم مؤتمراً دوليّاً بشأن ليبيا

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دوليّاً بشأن ليبيا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل شهر من انتخابات عامة، غير أن شكوكاً تحيط بإمكانية إجرائها.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 76 للأمم المتحدة أنه "على خلفية الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر، ستنظم فرنسا حول انتخاب رئيس الجمهورية، مؤتمراً دوليّاً حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر".

كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، اجتماعاً مخصصاً لليبيا الأربعاء في نيويورك.

وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من أيلول/ سبتمبر، ولم يُعرَض للتصويت في جلسة رسمية.

وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، الأثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في ظل غياب التوافق على القانون الانتخابي.

فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الانتخابات هي "أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع".

وفي كانون الأول/ ديسمبر، قدّرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، بينهم روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم.

كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك، بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

(د ع)