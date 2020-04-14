بارودو:٢٠ مركزاً جاهزاً لاستلام محصولي القمح والشّعير من مزارعي شمال وشرق سوريا

وجاء هذا في تصريح للرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وسرق سوريا سلمان بارودو لوكالة هاوار حول تحضيرات هيئة الاقتصاد والزراعية لموسم هذا العام.

وقال بارودو إنّهم جهّزوا ٢٠ مركزاً لاستلام المحاصيل الزراعية "القمح والشعير" من المزارعين مع اقتراب موسم الحصاد للعام الحالي.

وأوضح أنّهم بصدد تجهيز اللّجان الخاصّة بعملية الاستلام والتسليم في المراكز المعتمدة، وتجهيز العمّال وما يتعلّق بالأمور التقنية والفنّية من عمليات صيانة وإشراف على المراكز والصّومعات.

وبيّن بارودو أنّهم بصدد دراسة عمليات التعقيم والتخزين، وما يترتب عليها لضمان سلامة الكمّيات التي يتمّ استلامها من الفلّاحين.

كما، وأشار إلى أنّه سيتمّ توزيع أكياس الـ "خيش" على المزارعين بأسعار مدعومة على كافّة مزارعي شمال وشرق سوريا.

وعن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية أكّد بارودو أنّه سيتمّ تحديد السّعر المناسب خلال الأسبوع الحالي، وإعلانه بشكل رسميّ خلال فترة وجيزة.

(ر ح)

ANHA