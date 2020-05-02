بارجات تركية قبالة ليبيا تمهيدا لقصف الجيش الليبي

ونقلت شبكة العربية عن مصادر لها بأن بارجات حربية تركية وصلت قبالة سواحل القره بوللي الليبية، يُعتقد أنها تمهد لقصف بحري نحو قوات الجيش الليبي في ترهونة.

ويأتي هذا بعد يومين على رفض حكومة الوفاق المدعومة من تركيا هدنة كان الجيش الليبي أعلن قبوله بها خلال شهر رمضان، تلبية لدعوات دول وصفتها بالـ "شقيقة".

وفي السياق ذاته، كان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن الأربعاء 29 نيسان، أن الجيش استجاب لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه سيحتفظ بحق الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة أو خرق للهدنة، تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

في حين، أعلنت حكومة الوفاق الخميس رفضها تلك الهدنة، مشيرةً إلى أنها ستستمر في ضرب ما أسمتها "بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد".

من جانبها، أكدت أنقرة في بيان لها أنها مستمرة في دعم حكومة الوفاق، في مواجهة الجيش الليبي.

(ش ع)