بعرض مسرحي سلطوا الضوء على ضرورة تحقيق الوحدة

عرضت فرقة الشهيد أوصمان للمسرح والمعروفة باسم فرقة " بافي طيار" مسرحية بعنوان الوحدة "Yekîtî" في الـ 27 من شهر تشرين الثاني الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

المسرحية من تأليف بهجت لوند ويمثل فيها 7 ممثلين، واستغرق التحضير لها شهرين. ومدة العرض المسرحي 27 دقيقة و10 ثوانٍ.

أدى الممثلون في المسرحية أدوار جنود حكومة دمشق، والدولة التركية، والأميركيين والروس. ويتمحور العرض المسرحي حول كيفية وضرورة تحقيق الوحدة بين الشعب والأحزاب السياسية، وغلب على المسرحية الطابع الكوميدي.

الممثل الذي أدى الدور الرئيس في المسرحية جمعة خلو "بافي طيار" تحدث لوكالتنا عن المسرحية، وأوضح أنهم ونتيجة تجولهم بين الشعب تعرفوا على وضعه وأشار إلى أنهم يعملون لإظهار آلام ومعاناة شعبهم وقال:" في الفترة الماضية ظهرت مساعي تحقيق الوحدة الكردية إلى الواجهة لدى الشعب، وكان الجميع يقولون بأنه يجب أن نتحد ويجب تحقيق الوحدة".

وتابع خلو حديثه بالقول:" اجتمعنا، وقررنا أن نقوم بعمل نوضح من خلاله للأهالي ما الذي يجب فعله لنحقق الوحدة، وكيف نتخلص من المساومات التي تتبعها دول العالم علينا، لأن تلك الدول تساوم وتتاجر بنا.

كما أنه يجب علينا أن نكون متحدين ليكون العدو ضعيفاً أمامنا، أردنا إنجاز عمل على هذا الأساس".

وقيّم خلو ضرورة تحقيق الوحدة ومكانها ضمن المسرحية بقوله:" وحدها الوحدة تليق بدماء هؤلاء الشهداء، إذا لم تتحقق الوحدة سنخسر المكتسبات التي حققناها في روج آفاي كردستان، وتقديراً لدماء الشهداء وللاهتمام بأطفالهم هناك ضرورة لتحقيق الوحدة، من خلال هذه المسرحية أردنا إيصال ندائنا لشعبنا وأحزابنا".

وعن دور الذين يتخذون مكانهم ضمن الثقافة والفن قال خلو:" الفنان مرآة لمجتمعه، الكل يشاهد فنه وأعماله ولذلك على الفنان عدم التقصير، وأن يعمل على أساس ما يحتاجه الشعب، اليوم يوم العطاء والعمل".

(م م)

ANHA