بعرض لوحات فنية تنطلق يوم غد المرحلة الثانية من ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي

لتبادل الثقافات وجمع الفنانين لتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، بدأت هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا بفعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي في الـ 6 من أيار الجاري بمدينة الطبقة، بمشاركة 25 فنانًا وفنانة من كافة مكونات مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي السادس من أيار الجاري، أقيمت المرحلة الأولى من الملتقى (السامبوزيوم) في مدينة الطبقة تحت شعار" تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معًا لنجعل الفن ربيع قلوبنا" واستمرت 6 أيام.

وكان الملتقى عبارة عن ورشة عمل، يقوم المشاركون فيه بتحضير أعمالهم ولوحاتهم خلال هذه الفترة، ومن المزمع أن ينتقل بعدها إلى مدينة قامشلو في الـ ١٨ من أيار الجاري، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من الملتقى المخصص لعرض لوحات فنية ضمن المعرض السنوي الخامس.

'الفنانون المشاركون في المعرض'

ويشارك 128 فنان/ـة من كافة مكونات شمال وشرق سوريا بلوحة واحدة في المعرض الذي سيفتح أبوابه يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحول هذا، بيّنت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، روناهي حسن، أن الفنانين المشاركين في الملتقى مخولون برسم أي لوحة فنية، مشيرة إلى أن غالبية اللوحات التي رسمت تعبّر عن الواقع المعاش في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتتضمن فعاليات المعرض إلقاء ثلاث محاضرات موزعة على ثلاثة أيام، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً على مدرج مركز محمد شيخو للثقافة والفن، وتتمحور المحاضرات حول "قراءة نقدية في تجربة الفنان زهير حسين"، يلقيها الفنان التشكيلي منير شيخي، ومحاضرة بعنوان "الفن المعاصر" يلقيها المحاضر محمد أمين عبدو، والأخيرة بعنوان "خصائص رسوم الأطفال" يلقيها المحاضر ريزان مشو.

وإلى جانب ذلك، ستبقى اللوحات معروضة في صالة مركز محمد شيخو إلى حين نهاية شهر أيار.

'الفن رسالة السلام'

وحول الهدف من هذا الملتقى، قالت روناهي هو "توصيل رسالة الفنانين إلى العالم عن واقع المنطقة عبر ريشهم، لأن الفن هو رسالة السلام، ومشاركة كافة مكونات المنطقة ترجمةً لمبدأ الأمة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفتت روناهي إلى أن اللجنة التحضير للملتقى تشكلت من أبناء أربع مناطق في شمال وشرق سوريا وهي" الشهباء وكوباني والجزيرة والطبقة"، موضحة أن تحضيرات الملتقى بدأت من شهر شباط الماضي.

وعن الفرق بين هذا العام والأعوام السابقة، أكدت روناهي: "الشيء الذي ميّز الملتقى هذا العام عن الأعوام السابقة هو عدد الفنانين المشاركين فيه والإقبال الكبير عليه".

وبيّنت روناهي: "ستتضمن حفلة الختام توزيع شهادات تقديرية على كافة الفنانين المشاركين من قبل هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى اقتناء اللوحات المعروضة في النهاية".

وكانت فعاليات الملتقى الأول قد بدأت عام 2016، والثاني عام 2018 في مدينة كوباني، وفي هذا العام انطلقت في مدينة الطبقة بإقبال كبير من كافة مكونات وشرائح المجتمع.

والجدير بالذكر أن المعرض سيستقبل زواره من 18-31 أيار يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

(م ح)

ANHA