بعرض ٣ أفلام مهرجان روج آفا الثامن يختتم فعاليات يومه السابع

انطلقت فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في مقر اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان (HRRK) ، في حي السياحي بمدينة قامشلو. وشارك في فعاليات اليوم السابع للمهرجان، المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي، والعشرات من الكتاب والمعلمين والمهتمين بالأدب والفعاليات الثقافية إضافة إلى شعراء ومثقفين وممثلين عن أكاديمية الإسلام الديمقراطي.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء محاضرة موسعة بعنوان "مناهج التعليم والتربية في روج آفا"، ألقيت المحاضرة من قبل كل من الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، سميرة حاج علي، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، مصطفى فرحان، والرئيس المشترك لمكتب الأبحاث في شمال وشرق سوريا، بهجت لوند.

تطرقت المحاضرة إلى الواقع التعليمي ومستواه ومدى تطوره بعد انطلاق شرارة الثورة في روج آفا، ومدى تطوره في هذه السنوات، والنواقص التي تواجهه والمناقشة حول إيجاد حلول لتتمة تلك النواقص.

تلاها إلقاء أبيات شعرية باللغة الكردية، قدمها كل من الشعراء "إبراهيم جانكير و جان إبراهيم وحميد شنك وعبد الرحمن سلو و غمبار كل ومحمد جمعة ونارين متيني و يوسف حاجي (أبو جكر).

ليختتم مهرجان روج آفا يومه السابع، بعرض ثلاثة أفلام صورت في مدينة مهاباد، شرق كردستان "روجهلات"، تتحدث عن واقع الحياة المعيشية هناك، عرضت على شكل ٣ مقتطفات قصيرة لا تتجاوز مدتها الزمنية ثلاث إلى خمس دقائق.

(ك آ)

ANHA