بانوراما الأسبوع: مخاوف من تمدد حرب غزة وتركيا تحاول فرض أجندتها على العراق

تطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي إلى تداعيات التصعيد في غزة، بالإضافة إلى العلاقات التركية العراقية، إلى جانب الموقف الأميركي من الوضع في غزة.

مخاوف من تمدّد الحرب إلى سوريا ولبنان

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن الإمارات العربية المتحدة طلبت من حكومة دمشق عدم التدخل بالحرب بين حركة حماس وإسرائيل أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية وأرجعت الصحيفة ذلك إلى القلق البالغ الذي تشعر به العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية من احتمال امتداد الحرب إلى لبنان أو سوريا وتصاعدها إلى صراع إقليمي.

تركيا تفرض أجندتها على العراق: ملف الأمن قبل ملف المياه

ترى صحيفة العرب اللندنية أن العلاقات العراقية – التركية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة التواصل بين مسؤولي البلدين من مختلف المستويات، انصبت بشكل استثنائي على الملف الأمني فيما أهملت الملف الأكثر حيوية بالنسبة إلى العراقيين وهو ملف المياه الذي بلغ نقطة حرجة بإجماع الخبراء والمتابعين.

واعتبر مراقبون الأمر مؤشراً على ضعف الدبلوماسية العراقية وضعف دولة العراق كلها أمام الجانب التركي، وهو ما أتاح للأخير فرض أجندته التفاوضية على الطرف العراقي.

ولم يتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لملف المياه الحيوي والشائك، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى فشل حكومته، على غرار حكومات عراقية سابقة، في تحقيق أي خرق في الموقف التركي المتصلّب.

وزير الخارجية الأميركي يجري جولة مهمة

شبكة الحرة أشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وصل السبت، إلى السعودية في إطار زيارة يجريها للمنطقة لبحث تطورات الحرب التي تشهدها إسرائيل مع حماس عقب الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية، وذلك بعد توجهه للبحرين وقطر والأردن، حيث التقى الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

(ي ح)