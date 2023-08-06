بانوراما الأسبوع: عملية نقل اللاجئين السوريين مخالفة للقوانين ومصالحات تركيا مع المنطقة تتعثر

تطرقت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع الماضي إلى عملية نقل اللاجئين السوريين إلى المناطق السورية المحتلة، بالإضافة إلى التصعيد في الخليج، إلى جانب علاقات دولة الاحتلال التركي مع دول المنطقة.

أخطاء كثيرة ومؤكدة تحيط بمسار عملية ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن عملية الترحيل القسري التي تجريها تركيا بحق اللاجئين السوريين تحيط بمسارها أخطاء كثيرة ومؤكدة، أولها أنها مخالفة للقانون الدولي الذي يمنع إعادة اللاجئ إلى مكان غير المكان الذي جاء منه، كما يمنع ترحيل اللاجئين إلى أماكن غير آمنة، والسلطات التركية تعرف أكثر من أي طرف آخر أن أغلب المرحَّلين ليسوا من الأماكن التي يرحَّلون إليها في شمال غربي سوريا، وهي تعرف أن تلك المناطق ليست آمنة، الخطأ الثاني في عمليات الترحيل، أنها لا تتم وفق القانون، وأشارت الصحيفة إلى أن الأهم في الأخطاء التي تخلفها عمليات الترحيل من آثار وتداعيات سلبية في صفوف السوريين من جهة، وفي صفوف الأتراك من جهة ثانية.

تصعيد في الخليج

وفيما يخص التصعيد الأميركي – الإيراني أشارت صحيفة عكاظ إلى أن قرار واشنطن إرسال حاملة الجنود والطائرات (بانات) إلى الخليج، وسرب من مقاتلات ستيلث (إف - 35)، وطائرات حربية أخرى يشير إلى أن علاقة واشنطن مع إيران آخذة في التدهور، ويأتي هذا التطور في وقت يعتقد أن إيران وصلت فيه إلى مرحلة من تخصيب اليورانيوم قريبة من الدرجة التي تتيح صنع قنبلة نووية.

تركيا تسعى لإقناع روسيا بالعودة لاتفاقية تصدير الحبوب

بخصوص العلاقات الروسية – التركية، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن تركيا تتطلع إلى إقناع روسيا بالعودة لاتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي توقفت بسبب رفض موسكو تمديد العمل بها بعد انتهائها في 17 يوليو (تموز) خلال محادثات هاتفية محتملة بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين الأربعاء.

ونوهت الصحيفة إلى تراجع مسار تنامي العلاقات بين روسيا وتركيا خلال الفترة الماضية حول عدة ملفات، وأشارت إلى إعلان أردوغان إن التحضيرات جارية لاستقبال الرئيس الروسي بوتين خلال أغسطس، مؤكدا توافقهما في الآراء «حول تمديد اتفاقية الحبوب»، الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة. لكن الكرملين أعلن أنه «لا يعلم شيئاً عن وجود مثل هذا التوافق».

مصالحات تركيا مع دول المنطقة تتعثر

صحيفة الأخبار اللبنانية، تناولت مسألة تعثر المصالحات بين تركيا ودول المنطقة، وخاصة بعد الحديث عن تأجيل زيارة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن تركيا شهدت ثلاثة أحداث سلبية في مساعيها إلى وصل الخيوط مع الآخرين الأول، هو تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو، والثاني هو تجديد بشار الأسد، مطالبته تركيا بالانسحاب من بلاده، قبل أيّ استئناف للقاءات المصالحة بين الجانبَين، وهو ما يعني مزيداً من التعثُّر في مسار المصالحة بين أنقرة ودمشق. وتلفت الصحيفة، ثالثاً، إلى أنه بعد هذين الحدثَين، جاء قرار السيسي تأجيل زيارته لتركيا.

(ي ح)