بانوراما الأسبوع: المظاهرات تتواصل في مناطق دمشق والاحتلال التركي والبرزاني يتخوّف من انفجار شعبي

تطرقت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع الماضي، إلى الاحتجاجات في السويداء السورية والمناطق السورية المحتلة، بالإضافة إلى الصفقة الأميركية – الإيرانية، إلى جانب الوضع في جنوب كردستان.

دمشق تتجاهل الاحتجاجات

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق رأت صحيفة الشرق الأوسط بأنه وبعد شهر من زيادة رواتب العاملين لدى دمشق بالترافق مع حزمة إجراءات اقتصادية أدت إلى تدهور الوضع المعيشي، قدّمت الحكومة في دمشق تبريراتها لتلك الإجراءات أمام مجلس الشعب (البرلمان السوري)، ملقاة بالمسؤولية على الحرب فيما يعاني منه اقتصاد البلاد. حيث تجاهل العرض الذي قدّمه رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب يوم الأحد، الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في محافظة السويداء.

عدوى الاحتجاجات تصيب المناطق المحتلة: لا نريد ممثلين مفروضين من تركيا

وفي سياق مشابه، احتج سوريون موجودون في المناطق المحتلة من قبل تركيا ضد ما يسمى "الائتلاف"، لتحوّله إلى أداة تتحكم فيها قوى إقليمية، لا سيما تركيا.

وهاجم محتجون مقرّ ما يسمى "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" في ريف حلب شمال غربي البلاد، متهمين إياه بـ "العمالة"، ومطالبين برحيله.

وتأتي هذه الاحتجاجات، حسب صحيفة العرب، بعد أيام فقط من تنصيب "الائتلاف السوري" هادي البحرة رئيساً جديداً، خلفاً لسالم المسلط، في جلسة عُقدت في مقر "الائتلاف" بمدينة إسطنبول، وغابت عنها وسائل الإعلام بداعي وجود عوائق لوجستية.

الصفقة الأميركية - الإيرانية

وبخصوص الصفقة الأميركية – الإيرانية، رأت صحيفة القدس العربي أن الوضعية الراهنة للصلات الرسمية الأمريكية ـ الإيرانية تشير إلى أن اتفاق تبادل السجناء الأخير هو خطوة ملموسة على طريق أي مسارات محتملة حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، وأن يكون التنفيذ الناجح لعملية تسفير السجناء من الطرفين تمهيداً إضافياً لأشكال التفاوض غير المباشر بين البلدين حول إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لعام 2015، وأشارت الصحيفة إلى أن تبادل السجناء خطوة أولى ملموسة ومهمة، يمكن أن تفتتح مسارات على طريق طويل شديد الوعورة.

آل البرزاني قلقون من انفجار شعبي

صحيفة العرب بدورها، رأت أن آل البرزاني يستميلون رجال الدين في جنوب كردستان تحسّباً لاحتقان شعبي في معاقلهم، وتشير الصحيفة إلى أن عائلة البرزاني ترى أنه يمكن للاتحاد ذاته بالتعاون مع قوى إسلامية أخرى ذات شعبية نسبية في محافظتي دهوك وأربيل أن يخفّض من منسوب الاحتقان الشعبي الناتج عن الظروف الاجتماعية للسكان، وأن يمنع تحوّلها إلى انفجار شعبي شامل.

(ي ح)