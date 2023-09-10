بانوراما الأسبوع.. دمشق تستنفر لحجب التضامن مع السويداء والبرهان يحل الدعم السريع انسجاماً مع واشنطن

وتناولت الصحف العربية الأسبوع الماضي، الشأن السوري وحلّ البرهان لقوات الدعم السريع، إلى جانب الهجمات الإرهابية في باكستان والشأن الليبي.

إزالة حواجز طريق القنيطرة ـ دمشق بالتزامن مع استنفار أمني بريف دمشق

كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن السلطات الأمنية في دمشق أزالت أحد أكبر الحواجز على الطريق الدولي الواصل بين القنيطرة في منطقة الجولان جنوب سوريا والعاصمة دمشق، في الوقت الذي عززت فيه السلطات الأمنية حواجزها حول بلدة رنكوس في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي الغربي.

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية وسط حالة من الاستنفار بدأت قبل أكثر من أسبوعين، مع انتشار عبارات مناهضة لحكومة دمشق في أكثر من منطقة في القلمون، تعلن تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية في السويداء التي أتمت، الأربعاء، يومها الثامن عشر على التوالي.

هل تدفع "المخدرات السورية" الأردن لسيناريو منطقة عازلة؟

من جانب آخر، ترى صحيفة القدس العربي أن تصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي ظهر الخميس عن "دحر مهربي المخدرات" على الحدود مع سوريا. يعكس تساؤلات عن ماهية الرد الأردني، لا سيما أن الجبهة المعنية بتهريب المخدرات تظهر عناداً واستفزازاً بصفة يومية.

وتقول الصحيفة إن تتابع الأحداث الأمنية الطابع على الحدود الأردنية – السورية مجدداً قد يؤسس لمقاربة بضوء أخضر سياسي تنتهي بسيناريو مرتبط بتصور له علاقة بمنطقة عازلة ولأسباب أمنية.

البرهان يحلّ الدعم السريع للإيحاء بالانسجام مع واشنطن

سودانياً، أفادت صحيفة العرب اللندنية أن إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ قوات الدعم السريع مباشرة بعد عقوبات أميركية على بعض القياديين في هذه القوات جاء للإيحاء بالانسجام مع واشنطن، أو أنها تدعمه، في وقت زادت فيه عزلة قائد الجيش داخلياً بعد خسارة معارك مهمة وانشقاق قادة عسكريين وضباط عن الجيش والتحاق فصائل مسلحة وقبائل بقوات الدعم السريع.

وتضيف الصحيفة نقلاً عن مراقبين، أن "موقف الولايات المتحدة جاء مدفوعاً بتقارير أممية حذرت من خطورة انتشار الفوضى في إقليم دارفور، واتهمت عبد الرحيم دقلو وهي تعلم أن الإقليم يعج بانتهاكات من قبل قوات الجيش، كما يعج بالكثير من الجماعات المسلحة التي تمارس أعمال عنف يصعب حصرها".

باكستان: 83% زيادة بالهجمات الإرهابية خلال أغسطس

من جانبها، كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، نقلاً عن تقرير لمعهد دراسات الصراع والأمن في باكستان أن "الهجمات الإرهابية ارتفعت بصورة كبيرة في أنحاء البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 99 هجوماً حتى الآن".

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 112 شخصاً وإصابة 87 آخرين، استهدفت بصورة أساسية أفراد قوات الأمن والمدنيين".

وأظهرت البيانات زيادة عدد الهجمات الإرهابية بنسبة 83% خلال الشهر الماضي مقارنة بتموز الماضي، حيث سجلت باكستان 22 هجوماً انتحارياً خلال أول 8 أشهر من عام 2023، أسفرت عن مقتل 227 شخصاً وإصابة 497 آخرين.

ليبيا أمام تحدي تأمين الاستحقاقات

ليبياً، تحوّل تأمين الانتخابات المرتقبة في ليبيا إلى أهم تحدٍّ مطروح على القيادات السياسية والأمنية وعلى مختلف الفرقاء الأساسيين في البلاد، وذلك في ظل استمرار المشاورات من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي على تحديد الموعد النهائي للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، حسب صحيفة البيان.

وحسب مصادر ليبية، فإن هناك توافقات حصلت على أعلى مستوى بين قيادة الجيش في بنغازي ورئاسة الحكومة في طرابلس على التعاون من أجل تأمين الانتخابات، وخاصة في مناطق الجنوب التي ستشرف على تأمينها قوة مشتركة، كما أن الأمم المتحدة أكدت استعدادها للمشاركة في تأمين الاستحقاقات المرتقبة بوساطة عدد من الخبراء الدوليين".

(د ع)