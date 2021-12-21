بانوراما الأحداث حول العالم 2021

وشهد العام 2021 سقوط قادة وأحزاب عن سدة الحكم ووصول آخرين إليها، فيما استمر تدهور الاقتصاد التركي وسجلت الليرة التركية مع نهاية العام أدنى مستوياتها عند 14.75، في حين استمرت الأزمات والحروب حول العالم في وقت يهدد تغير المناخ سكان العالم بحصول موجات عنف أكثر قسوة.

رفع الحصار عن قطر وبايدن رئيساً للولايات المتحدة

4 كانون الثاني – توصلت الأطراف الخليجية لاتفاق حول رفع الحصار عن قطر وذلك قبل يوم واحد من عقد قمة العلا في السعودية.

6 كانون الثاني - اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول.

7 كانون الثاني - صادق مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

17 كانون الثاني - الشرطة الروسية توقف المعارض الروسي ألكسي نافالني، وفي 2 شباط أمرت محكمة في موسكو بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، فيما أضرب عن الطعام في 31 آذار لمنع أطباء مدنيين من زيارته وأنهاه في 23 نيسان.

20 كانون الثاني - عُيِّن جو بايدن الرئيس السادس والأربعين لأميركا.

26 كانون الثاني - أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تصاعد الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية بالعراق

5 شباط - فوز كل من محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء.

16 شباط - تعرضت قاعدة عسكرية أميركية لهجوم صاروخي في جنوب كردستان ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم جندي أميركي.

2 آذار - الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات شخصية جديدة على روسيا على خلفية قمع المعارض أليكسي نافالني وأنصاره.

28 شباط – طهران وأنقرة تطالبان سفيريهما بالقدوم لوزارة الخارجية للاحتجاج على تصريحات متبادلة بشأن الوجود التركي في العراق.

3 آذار – سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف.

10 آذار - إدارة جو بايدن تفرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين.

17 آذار - الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل".

23 آذار - نحو 6,5 ملايين إسرائيلي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة والرابعة خلال عامين.

محاولة انقلاب في الأردن وبدء المفاوضات النووية

3 نيسان – محاولة انقلاب في الأردن والأمن يوقف الرئيس السابق للديوان الملكي باسم إبراهيم عوض الله إضافة إلى الشريف حسن بن زيد وهو أحد أفراد العائلة المالكة. وطلبت أجهزة الأمن من الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الكف عن أعمال تستهدف أمن واستقرار البلاد.

5 نيسان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين يستمر كل منها ست سنوات، مانحاً نفسه إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036.

6 نيسان - انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية في فيينا، وجرت ست جولات فاشلة وبدأت في 29 تشرين الثاني في حين لا تزال الجولة السابعة جارية.

6 نيسان - الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يكلف بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة، وبعد فشله كُلف يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة في 5 أيار.

حرب سفن بين إسرائيل وإيران

7 نيسان – إيران تؤكد أن سفينة تابعة لها تحمل اسم "سافيز" تضررت بشكل طفيف جراء انفجار استهدفها في البحر الأحمر.

10 نيسان - إيران تعلن وضع سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة التي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، في الخدمة.

11 نيسان – تعرض منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد لهجوم وفي 12نيسان اتهمت إيران إسرائيل بالهجوم.

13 نيسان – اتهام إيران بالمسؤولية عن هجوم صاروخي استهدف سفينة تجارية لشركة إسرائيلية هوجمت في مياه الخليج قبالة ساحل الإمارات.

15 نيسان – أميركا تعلن عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد 10 دبلوماسيين روس رداً على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية العام 2020، وفي اليوم التالي ردت روسيا بالمثل عبر طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها.

17 نيسان - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% بمفاعلها في منشأة نطنز.

18نيسان - تعرض قاعدة بلد الجوية العسكرية العراقية التي تضم جنود أميركيين لاستهداف بخمسة صواريخ.

24 نيسان - الرئيس الأميركي جو بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة.

حرب بين إسرائيل وحركة حماس

1 أيار- الشرطة التركية تعتقل عشرات الأشخاص في إسطنبول أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال.

5 أيار- بدء محادثات على مستوى وزارتي الخارجية بين مصر وتركيا.

10 أيار - بدء الحرب الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل، وانتهت في 21 أيار، والتي خلفت 230 قتيلاً من الجانب الفلسطيني و12 قتيلاً من إسرائيل.

11أيار- فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

23 أيار- طهران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصول رئيسي إلى سدة الحكم في إيران

2 حزيران –البرلمان الاسرائيلي ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيساً للبلاد.

13 حزيران- الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة للحكومة الائتلافية بقيادة نفتالي بينيت منهياً حقبة نتانياهو.

16 حزيران- أول قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

18 حزيران- الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص.

19 حزيران- المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في إيران.

23 حزيران- عقد مؤتمر "برلين2" في ألمانيا حول ليبيا الذي شدد على خروج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.

27 حزيران - المعارضون من "جبهة تحرير تيغراي" يعلنون سيطرتهم الكاملة على عاصمة الاقليم "ميكلي" وطرد القوات الحكومية

29 حزيران- احتجاجات في عدة مناطق لبنانية بسبب رفع الحكومة لأسعار المحروقات.

الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية وسعيد يطيح بحركة النهضة

1تموز- مظاهرات مطالبة بتنحي الحكومة السودانية.

6 تموز- إثيوبيا تبلغ مصر ببدئها المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، وأعلنت اكتمالها في 19 تموز.

15 تموز- أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

25 تموز- الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويجمد سلطات البرلمان ويتولى السلطة التنفيذية لمدة شهر وفي 24 آب مدد قرار التعليق "حتى إشعار آخر".

26 تموز – الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف نجيب ميقاتي بمهمة تشكيل حكومة.

30 تموز - فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها رسمياً.

طالبان تسيطر على أفغانستان

15 آب - سقوط العاصمة الأفغانية بيد طالبان بعد فرار الرئيس الأفغاني من البلاد.

31 أب- انسحاب آخر جندي أميركي من مطار كابول.

سقوط الإخوان في المغرب وتحذير تركيا من مغبة شراء دفعة ثانية من اس 400 الروسية

7 أيلول - تصاعد الهجرة غير الشرعية والتي ينظمها الرئيس البيلاروسي، المتهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات التي فرضها بسبب إعادة انتخابه المتنازع عليها وقمع المعارضة.

9 أيلول - كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية عن سقوط مدوي لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم).

13 أيلول - المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعتبر إن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغيّر المناخ ستؤدي إلى نشوب الصراعات وتعميقها في جميع أنحاء العالم.

20 أيلول- دعوات أميركية وأوروبية لحظر مجموعة الذئاب الرمادية التركية وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية، وذلك بعد حظر فرنسا لها.

21 أيلول - زعماء العالم يجتمعون في الدورة السنوية الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

26 أيلول - واشنطن تحذر الرئيس التركي رجب أردوغان من مغبة شرائه دفعة ثانية من صواريخ إس 400 الروسية.

26 أيلول - فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

انتخابات في العراق وتركيا تفشل في مساعيها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

1 تشرين الأول - أعضاء من مجلس الشيوخ الديمقراطيون والجمهوريون يدعون الرئيس بايدن إلى مساءلة رجب أردوغان عن المساعي التركية لحرمان الكرد من حقوقهم، وتقويض التعددية السياسية في البلاد، وتشديد سلطته بطرق غير ديمقراطية.

5 تشرين الأول - مجلس النواب الليبي يصادق على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

10 تشرين الأول - بدأ العراقيون، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، ولم يتم تشكيل الحكومة حتى الآن.

21 تشرين الأول - تركيا تخفق مجدداً في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

25 تشرين الأول – انقلاب عسكري في السودان ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد ومحاصرة منزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

25 تشرين الأول - عقد في النمسا مؤتمر حول مكافحة تيارات الإسلام السياسي ومن بينها "الإخوان"، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الدول الأوروبية، وعين خلال المؤتمر منسق أوروبي مختص بهذا الملف.

تأزم الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية والكاظمي ينجو من محاولة اغتيال

1 تشرين الثاني - انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

5 تشرين الثاني - 9 فصائل مناهضة للحكومة المركزية في إثيوبيا تشكل تحالفاً، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء، أبي أحمد.

7 تشرين الثاني- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ينجو من "محاولة اغتيال" بواسطة "طائرة مسيرة مفخخة" استهدفت مقر إقامته في بغداد.

8 تشرين الثاني - فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

13 تشرين الثاني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا لديها ما يقرب من 100 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده، في وقت احتدمت فيه الأزمة بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية وحديث أميركا والغرب عن نية موسكو لغزو أوكرانيا.

19 تشرين الثاني - بريطانيا تعلن حظر حركة "حماس" بأكملها في المملكة المتحدة.

20 تشرين الثاني - جماعة "أنصار الله" الحوثية تعلن تنفيذها "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"، على خلفية تصاعد القتال في مختلف جبهات النزاع باليمن.

21 تشرين الثاني - توقيع اتفاق سياسي في الخرطوم، بين الطرفين العسكري والمدني وذلك في قصر الجمهورية، وسط رفض الشارع السوداني لهذا الاتفاق.

24 تشرين الثاني - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يزور أنقرة تلبية لدعوة أردوغان.

24 تشرين الثاني- استراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية" وتوسع العقوبات ضده.

27 تشرين الثاني- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أطلق عليه "أوميكرون" في جمهورية جنوب أفريقيا.

مجلس أوروبا يصدر إجراء تأديبي بحق تركيا

3 كانون الأول- مجلس أوروبا يصدر إجراءً تأديبيّاً بحق تركيا، لرفضها الإفراج عن المعارض عثمان كافالا، في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

6 كانون الأول- لقاء بين الإمارات وإيران في خطوة دبلوماسية نادرة.

7 كانون الأول- عقد الرئيس الأميركي والرئيس الروسي قمة نادرة عبر دائرة فيديو بصدد الأزمة الأوكرانية.

9 كانون الأول - مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة داعش.

11 كانون الأول - الأمين العام لحلف الناتو يرفض الطلب الروسي بإلغاء قرار الناتو الصادر عام 2008 للسماح لجورجيا وأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف.

13 كانون الأول- الليرة التركية تصل إلى أدنى مستوياتها في هذا العام وتسجل 14.75 ليرة أمام الدولار.

14 كانون الأول- عقد أعمال القمة الخليجية الثانية والأربعين، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض.

(كروب/ح)

ANHA