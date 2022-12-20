بانوراما 2022-1 .. التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا أربك الجميع والناتو يحول العالم لساحة صراع

شهد العالم خلال عام 2022 الكثير من الأحداث والتطورات، لكن الحدث الأبرز كان التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وما أشعله من تصعيد وتأثير على اقتصادات العالم، في حين شهدت دول عربية عديدة أزمات سياسية، طالت مدتها، فيما سعت دولة الاحتلال التركي لإعادة علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

وانطلق التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا خلال العام 2022؛ ما تسبب بارتفاع حدة التصعيد بين الغرب وروسيا وأثر ذلك بشكل كبير على اقتصاد العالم، فيما دفع التدهور الاقتصادي التركي، أردوغان؛ لمحاولة حل خلافاته مع دول المنطقة ومنها مصر ودول الخليج، في حين استمرت الأزمات والحروب حول العالم في وقت يهدد تغير المناخ سكان العالم بحصول موجات عنف أكثر قسوة.

بداية التصعيد بين الغرب وروسيا

2 كانون الثاني - استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بعد فشله في تشكيل الحكومة.

24 كانون الثاني - أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهداف الإمارات والسعودية بصواريخ بالستية في "عملية عسكرية واسعة".

30 كانون الثاني - اعتزمت واشنطن إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

30 كانون الثاني - وصل الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات في أول زيارة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

31 كانون الثاني – أعلنت الأمم المتحدة أن طالبان قتلت 100 عنصر من الحكومة الأفغانية السابقة ومتعاونين مع القوات الدولية.

حكومة ثانية في ليبيا وبوتين يتخذ قرار الحرب

4 شباط – التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني في خضم تصاعد التوتر مع الغرب وأعلنا عن شراكة "بلا حدود".

6 شباط – علق القضاء العراقي ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية؛ بسبب "اتهامات بالفساد".

10شباط – اختار البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، رئيساً للوزراء في تحد لحكومة الدبيبة.

15 شباط – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة باشور(جنوب) كردستان، والأخيرة رفضت أمر المحكمة الاتحادية العليا.

21 شباط - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

24 شباط – اتخاذ بوتين قرار بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

عقوبات متبادلة بين روسيا والغرب وتركيا تعيد علاقاتها مع السعودية

8 آذار – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية.

13 آذار - أُسقطت صواريخ باليستية على هولير وطهران تحدثت عن استهداف "قواعد إسرائيلية سرية".

16 آذار – زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون السعودية والإمارات للتباحث حول النفط وروسيا.

31 آذار – طلبت النيابة العامة التركية إغلاق ملف اغتيال جمال خاشقجي لإحالته إلى السعودية.

2 نيسان - دخول الهدنة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين حيز التنفيذ لمدة شهرين.

16 نيسان - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى نحو 400 قتيل والأمطار أعاقت جهود الإغاثة.

23 نيسان – أغلقت أنقرة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية المتجهة إلى سوريا.

27 نيسان - أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

28 نيسان - الأولى منذ مقتل الخاشقجي.. زار أردوغان، الرياض.

القوات الروسية تقدمت في أوكرانيا وفلندا والسويد طلبا الانضمام للناتو

18 أيار - فنلندا والسويد قدما طلبَي انضمامهما للحلف الأطلسي.

20 أيار - أعلن الجيش الروسي السيطرة بالكامل على مجمع آزوفستال في ماريوبول.

31 أيار – أجرى الناتو مناورات "المدافع عن أوروبا" في بولندا وانتشار هو الأكبر للجيش الأميركي

1 حزيران – شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في السعودية.

2 حزيران - مددت الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

12 حزيران - وافق رئيس البرلمان العراقي على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

15 حزيران - اتفاق مصري - إسرائيلي - أوروبي حول تصدير الغاز لإيجاد بدائل للوقود الروسي.

20 حزيران - قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل تبني "تحالفاً للدفاع الجوي في الشرق الأوسط" بقيادة الولايات المتحدة.

22 حزيران - لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. زار ولي العهد السعودي تركيا.

28 حزيران -لثلاثة أيام.. اجتمع الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد

30 حزيران - أميركا وإيران والوسيط الأوروبي: محادثات الدوحة مع إيران انتهت بلا أي تقدم

الدولار أغلى من اليورو وأزمة العراق تصاعدت

1 تموز- طرح الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع دستور جديد، منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.

7 تموز- استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته.

- اتفاق طيران جديد بين إسرائيل وتركيا هو الأول بينهما منذ عام 1951.

9 تموز- فرار الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، بعد تظاهر الآلاف احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية.

13 تموز- هبط سعر اليورو إلى ما دون الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

13 تموز- اجتاحت موجة حر "استثنائية" مناطق في أوروبا والتهمت الغابات في فرنسا وإسبانيا والجفاف يهدد نصف أراضي أوروبا.

15 تموز- توجه جو بايدن إلى السعودية، للمشاركة في قمة جدة؛ لإقناع السعودية بالحاجة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية؛ لتخفيف أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

22 تموز- وقعت موسكو وكييف اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة؛ بخصوص تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود.

27 تموز- اقتحم أنصار الصدر البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة بعد اقتحامه 30 تموز معلنين اعتصاماً مفتوحاً، وانتهى الاعتصام في 23 آب.

آمال بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتوتر صيني – أميركي

1 آب - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري في غارة أميركية، نفذت 31 تموز في أفغانستان.

2 آب- وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان على الرغم من التحذيرات الصينية.

3 آب- اتفقت أطراف النزاع في اليمن على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، كما طلب من أنصاره مواصلة اعتصامهم في مجلس النواب ببغداد لحين تلبية مطالبه.

4 آب- استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني بعد توقف استمر لأشهر.

- بدأ الجيش الصيني مناورات عسكرية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي واختتمت الزيارة في 7 آب، وبدأت أخرى أضخم في 8 من الشهر ذاته بحراً وجواً.

8 آب- عرض الاتحاد الأوروبي "نصاً نهائياً" للاتفاق النووي وإيران أكدت أنها قدمت "آراء إضافية".

17 آب- أعلنت إسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا.

18 آب- أعلن الجيش الفرنسي إبقاء ثلاثة آلاف عسكري في منطقة الساحل بعد الانسحاب من مالي.

22 آب- مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت الأكبر منذ عام 2018.

24 آب- اندلاع القتال بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية في شمال إثيوبيا بعد هدنة دامت خمسة أشهر.

28 آب- أعلنت باكستان مقتل أكثر من ألف شخص وتضرر الملايين؛ بسبب الفيضانات الناجمة عن التغير المناخي.

29 آب- اعتزل مقتدى الصدر العمل السياسي "نهائياً" وأنصاره اقتحموا القصر الجمهوري وقتل 30 شخصاً من أنصار مقتدى الصدر وإصابة 570 آخرين في اشتباكات مع جماعات موالية لإيران والصدر أمهل أنصاره ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات.

31 آب- أوقفت روسيا تدفق الغاز نهائياً نحو فرنسا.

انتفاضة في روجهلات ومدن إيرانية وحكومة الدبيبة وقعت اتفاق جديد مع تركيا

16أيلول- مقتل الشابة الكردية جينا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" بزعم عدم تطبيقها "قوانين الحجاب" الإجباري في واقعة فجرت غضباً شعبياً في إيران وجنوب كردستان والعالم.

18 أيلول- استدعت الشرطة التونسية قياديين في "حركة النهضة" الإخوانية من بينهم راشد الغنوشي والوزير السابق علي العريض، للتحقيق في قضية تسفير مرتزقة إلى سوريا والعراق.

23 أيلول- نظمت روسيا استفتاءات لضم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وبوتين أعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا رسمياً في 30 أيلول.

3 تشرين الأول- وقعت حكومة الدبيبة اتفاقاً مع دولة الاحتلال التركي للتنقيب عن النفط والغاز وسط رفض البرلمان الليبي ومصر واليونان.

5 تشرين الأول- خفض "أوبك بلاس" إنتاج النفط لدعم الأسعار واعتبرت واشنطن أن التحالف "يقف مع روسيا".

8 تشرين الأول- انفجار سيارة مفخخة ألحق أضراراً بجسر استراتيجي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم، وبوتين حمّل الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الهجوم.

11 تشرين الأول- لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

13 تشرين الأول- بعد عام من الشلل السياسي، انتخب البرلمان العراقي، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد وبدوره كلف محمد شياع السوداني؛ لتشكيل الحكومة، فيما منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومته في 27 تشرين الأول.

14 تشرين الأول- في خطوة تضيّق الخناق على حرية التعبير، أقر البرلمان التركي قانوناً يقضي بسجن "ناشري المعلومات المضللة".

الفراغ السياسي عمق أزمات لبنان ونتانياهو عاد إلى الحكم

30 تشرين الأول- غادر ميشيل عون القصر الرئاسي، وشبح الفراغ السياسي هدّد بتعميق أزمات لبنان.

1 تشرين الثاني- انعقاد القمة العربية في الجزائر في غياب قادة عدة دول عربية.

2 تشرين الثاني- توصلت أطراف النزاع في إثيوبيا إلى هدنة.

3 تشرين الثاني- فوز التكتل الذي يقوده نتانياهو بأغلبية مقاعد الكنيست.

4 تشرين الثاني- تصاعد التوتر بين الكوريتين بعد رصد 180 طائرة شمالية وسول تنشر مقاتلات "الشبح".

6 تشرين الثاني- انطلقت قمة المناخ 27 بشرم الشيخ ومشاركة نحو 200 دولة؛ لبحث مكافحة الاحترار المناخي وتداعياته.

10 تشرين الثاني- أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية.

- انفجار في شارع الاستقلال في إسطنبول خلف 6 قتلى و81 إصابة.

14 تشرين الثاني- انطلقت قمة 20 في إندونيسيا.

29 تشرين الثاني- أجلت روسيا اجتماعاً مع الولايات المتحدة حول معاهدة "نيو ستارت" إلى أجل غير مسمى.

5 كانون الأول- وُقع الاتفاق الإطاري بين الجيش السوداني وقوى معارضة لإتاحة تشكيل حكومة مدنية.

7 كانون الأول- عقد الرئيس الصيني في السعودية 3 قمم، سعودية – صينية، خليجية- صينية، عربية- صينية.

8 كانون الأول- فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للمرة التاسعة منذ نهاية ولاية عون حيث كانت أول جلسة للبرلمان في 29 أيلول.

(ي ح)

ANHA