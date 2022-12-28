بانوراما 2022 - 9

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال عام 2022، (13) قانوناً؛ لتنظيم الحياة وسير العمل بنجاح على الأصعدة كافة خلال (26) جلسة، عقدها المجلس العام.

كان عام 2022 عاماً حافلاً بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، ولضرورة تنظيم الحياة وعمل المؤسسات في شمال وشرق سوريا؛ أصدرت الإدارة الذاتية عبر مجلسها العام جملة من القوانين.

ومن خلال هذه البانوراما، سنتطرق إلى كافة القوانين التي أصدرها المجلس العام خلال عام 2022.

3 شباط، قانون الموازنة والهدف من إصدار القانون؛ تخصيص المبالغ المالية لكل هيئات الإدارة الذاتية والمكاتب واللجان التابعة لها، وتختلف الموازنة من هيئة إلى أخرى، حسب الحاجة والمشاريع التي تنفذها.

1 آذار، قانون الملاك العددي؛ ويهدف هذا القانون إلى استبيان عدد الموظفين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومهنة كل موظف والشهادة التي يحملها.

15 آذار، قانون المهن الطبية؛ الذي ينص على ضرورة وجود شهادة جامعية للصيدلي أو الطبيب، وشروط ترخيص الصيدليات والعيادات بكافة أنواعها.

16 آذار، قانون حماية المستهلك لمنع احتكار التجار للسلع للمواد بكافة أنواعها، وآلية توزيع وبيع المنتجات في شمال وشرق سوريا.

16 آذار، قانون العفو العام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار القانون، باستثناء جرائم الإرهاب والمخدرات، والاغتصاب، والجرائم المتعلقة بالمال العام.

12 تموز، قانون التجارة؛ الذي يوضح كيفية حصول المواطن على سجل تجاري، بالإضافة إلى وضع آلية استيراد وتصدير البضائع من وإلى شمال وشرق سوريا.

30 تموز، قانون الطفل؛ يهدف إلى حماية الطفل خاصة في المناطق التي تعرضت للحرب، ويحرص على تنمية الأطفال وصقل مواهبهم.

18 تموز، قانون البيئة؛ بغية حماية البيئة والقضاء على الأمراض الناجمة عن التلوث.

15 آب، قانون السير والمخالفات؛ بغية تنظيم عمل المركبات في شمال وشرق سوريا، ووضع قواعد مرورية وتحديد غرامة المخالفات، بالإضافة إلى تنظيم عمل الشاحنات الكبيرة والصغيرة.

15 آب، قانون الأسلحة والذخائر، وحدد من خلالها المجلس العام العمر المناسب لترخيص السلاح، بالإضافة إلى السماح للمواطن أن يرخص قطعتين من السلاح الفردي، ومنحه بطاقة ترخيص.

22 أيلول، قانون الإجراءات المدنية، وتعالج مواد القانون جميع الادّعاءات بدءاً من تسجيل الدعوة وانتهاءً بالتنفيذ الجبري والعيني؛ ويهدف قانون الإجراءات المدنية، لتوحيد إجراءات العدالة في دواوين العدالة الاجتماعية في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا.

5 تشرين الأول، قانون المخدرات، وفرض من خلاله عقوبات شديدة على مروجي وتجار المخدرات، ومنع زراعة المخدرات وحيازتها.

17 تشرين الأول، قانون تهريب الأشخاص، وفرضت عقوبات شديدة على مهربي الأشخاص من شمال وشرق سوريا صوب المناطق الأخرى.

(ف)

ANHA