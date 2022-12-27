بانوراما 2022 - 8

استطاعت هيئة الصحة خلال عام 2022 افتتاح مشافي ومراكز صحية والعمل على بناء أخرى، في حين أن بلديات الشعب عملت على مشاريع تزفيت أكثر من 400 كم من الطرق، ومشاريع أخرى تعتبر إنجازاً كبيراً.

خلال 2022، صبت الإدارة الذاتية جهودها على النهوض بالواقع الخدمي في شمال وشرق سوريا بشكل أكبر، والعمل على تطوير مجالات الصحة والبلديات من خلال إنجاز مشاريع، هدفها الأول؛ خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وعلى الرغم من هجمات الاحتلال التركي المستمرة والحصار المفروض على المنطقة؛ أنجزت هيئتا الصحة والإدارة المحلية والبلديات مشاريع ضخمة.

الصحة... بناء وافتتاح المشافي وتفعيل الأقسام والمراكز الصحية

26 أيار عام 2022، افتتحت هيئة الصحة ولجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، مشفى هجين العام وتأهيل كافة الأقسام فيه.

وباشرت لجنة الصحة خلال شهر تموز في مدينة الطبقة، بناء مستوصف بالحي الأول في المدينة، ضم أقسام "النسائية والداخلية، والقلبية، والأطفال، والأمراض الجلدية، ومركز اللقاحات، والإسعافات الأولية"، بالإضافة إلى صيدلية المستوصف؛ التي تقدم الرعاية الصحية بالمجان لكافة المرضى.

في شهر آب، أعادت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني، تأهيل قسم الأطفال في المشفى الوطني، ويستوعب 80 سريراً و40 حاضنة للأطفال حديثي الولادة و12 غواصة وغرفة عمليات وغرفة للعناية المشددة.

خلال شهر أيلول، أعادت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جهاز تفتيت حصى الكلى إلى الخدمة في مقاطعة الحسكة؛ ليكون الثاني من نوعه بعد الجهاز الموجود في قامشلو.

بتاريخ 11 تشرين الأول، افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، أول معمل للأوكسجين الطبّي في مدينة قامشلو بطاقة إنتاجية تصل 300 أسطوانة في اليوم الواحد.

وفي 26 تشرين الأول، افتتحت هيئة الصحة مشفى الشدادي، ليقدم خدماته لأكثر من 500 قرية يقطنها حوالي 300 ألف نسمة، ويعتبر أول مشفى عام في المنطقة الجنوبية للحسكة وصولاً إلى ريف دير الزور الشمالي.

أيضاً في 26 تشرين الأول، افتتحت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني مستشفى الأطفال التخصصي في المدينة.

فيما أجرى خلال عام 2022 مشفى الفرات العام ببلدة حمام في ريف دير الزور الشرقي عمليات جراحية مختلفة ما عدا القلبية والعظمية بعد أن كان عمله يقتصر في العام الفائت على الإسعافات الأولية ومعالجة الحروق.

بتاريخ 19 كانون الأول، أعلنت هيئة الصحة في إقليم الفرات، بدء أعمال بناء المشفى العام في مدينة كوباني، وفق مرحلتين تنتهيان خلال عام ونصف، ويستوعب المشفى 180 سريراً.

زيارات ومؤتمرات للارتقاء بالواقع الصحي

بتاريخ 5 آذار 2022، عقدت هيئة الصحة مؤتمرها الأول تحت شعار "معاً نحو المجتمع الصحي" واختتم بمخرجات؛ لتعزيز عمل القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا.

وفي 16 أيلول، عقد المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب برعاية هيئة الصحة وشارك فيه أكثر من 50 طبيباً وطبيبة، ونوقش تقدم العلم والطب في شمال وشرق سوريا وبناء مجتمع صحي في المنطقة.

وخلال شهر تشرين الثاني وبدعوة رسمية من وزارة الخارجية الإيطالية؛ زار وفد من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مسؤولة الصحة العالمية في إقليم توزكانا الإيطالي.

هجمات الاحتلال التركي تستهدف المراكز الصحية

مع استمرار هجمات الاحتلال التركي، تعرضت المراكز الصحية في شمال وشرق سوريا للاستهداف المباشر في ممارسات ترتقي إلى جرائم حرب.

حيث تعرض محيط مشفى كورونا في مدينة قامشلو، للقصف أكثر من مرة من قبل جيش الاحتلال التركي.

وفي ليلة 19-20 تشرين الثاني، تعرض مشفى كورونا في مشتنور بمدينة كوباني للتدمير الكامل؛ نتيجة قصف طائرات الاحتلال، حيث كان من المقرر تحويله لمشفى أطفال بعد انحسار كورونا.

في حين تعرض المركز الصحي في قرية قره موغ في الريف الشرقي لمدينة كوباني للاستهداف المباشر بتاريخ 28 تشرين الثاني 2022.

بناء نظام صحي تعرض أساسه للدمار

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى إن "عملهم تركز في عام 2022 على بناء نظام صحي تعرض أساسه للدمار، وأن الهدف الأساسي لهم الوصول إلى مجتمع صحي وقطاع صحي منظم".

وأوضح أنهم سعوا إلى تأمين احتياجات المناطق الأكثر تضرراً والتي كانت بحاجة ماسة لوجود مراكز صحية ومستشفيات.

منوهاً أن تجربة مواجهة مرض كورونا ووباء الكوليرا كان تحدياً لهم واستطاعوا السيطرة على الوضع.

أردف مصطفى أن "التركيز الأساسي عام 2023 سيكون على تفعيل منظومة الطوارئ في شمال وشرق سوريا؛ بحيث تكون مرتبطة بنظام واحد، ووضع قوانين صحية تنظم العمل الصحي أكثر، والاستمرار في بناء المشافي والمراكز الصحية وتفعيل الأقسام المختلفة فيها".

منجزات كبيرة...هيئة الإدارات المحلية والبيئة

سعت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا خلال عام 2022 إلى تقديم الخدمات للمواطنين والبدء بمشاريع كبيرة.

وكانت أولى أعمال الهيئة للعام الحالي، استكمال المرحلة الثانية لتزفيت طريق السلام (أبيض) المؤدي من الحسكة إلى الرقة بطول 155 كم وعرض 8 متر وبسماكة 10 سم من المجبول الزفتي.

وكذلك تزفيت الطريق الواصل بين قرية بكو في الريف الشمالي للحسكة والطريق الدوليM4 (طريق قامشلو- الحسكة) بطول 16 كم وعرض 9 أمتار.

كما عملت هيئة الإدارة المحلية والبلديات على تزفيت طريق أم جلود في مدينة منبج، بطول14 كم وعرض 8م.

بالإضافة إلى طريق تل السمن حزيمة في ريف الرقة الشمالي بطول 12 كم وعرض 7م بسماكة 10سم من المجبول الإسفلتي.

وبهدف تخفيف الازدحام المروري في مدينة الرقة وريفها الشرقي، عملت هيئة الإدارات المحلية والبيئة على تزفيت طريق مارودة في الريف الشرقي للمدينة المؤدي إلى بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي الذي تم تخصيصه للشاحنات الثقيلة وناقلات النفط بطول 34 كم وسماكة 5 سم من المجبول الإسفلتي كمرحلة أولى.

وفي آب اعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة عن مشروع لإنشاء الطرق، حيث بدأ العمل في إنشاء طريق جديد على امتداد مدن وبلدات خط مدينتي ديرك وقامشلو بطول 100 كم يخدم أكثر من 500 قرية ويعتبر صلة الوصل بين سيمالكا ومدن إقليم الجزيرة.

بالإضافة إلى تزفيت طريق المحلق الواقع شرقي مدينة الحسكة بطول 10 كم، ويتضمن طريقي الذهاب والإياب، وبكمية مجبول زفتي بحدود 21 ألف متر مكعب، ما يضمن مرور الشاحنات الكبيرة خارج مركز المدينة.

إلى جانب مشاريع التزفيت، نفذت بلديات الشعب في مدن ونواحي وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا، العديد من أعمال تزفيت وتسوية الطرق إلى جانب تمديد وتأهيل أكثر من 100 كم من شبكات الصرف الصحي.

وفي مشاريع التزفيت خلال عام 2022، استعملت بلديات الشعب أكثر من 425 ألف متر مكعب من المجبول الزفتي.

ومن المقرر، استكمال جميع مشاريع تزفيت الطرق والتي توقفت؛ نتيجة الدخول في فصل الشتاء بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة لعام 2023.

مشاريع الإنارة

بتاريخ 26 آب، أعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، الانتهاء من مشروع الإنارة في مدينتي قامشلو والحسكة بعد عمل استمر 4 أشهر.

وفي مدينة قامشلو، وضعت أعمدة الإنارة في الجهة الغربية من المدينة من دوار أوصمان صبري إلى حاجز الشهيدة سمية في حي الهلالية بطول 2,5 كم، أما في الجهة الشرقية للمدينة وضعت الإنارة من دوار الشهداء الأمميين وصولاً إلى مفرق حي علايا بطول 2,5 كم.

في مدينة الحسكة، وضعت أعمدة الإنارة من دوار البانوراما حتى جسر غويران بطول 3,5 كم، والمحور الآخر وضعت الأعمدة من دوار جودي وصولاً إلى دوار الكلاسة بطول 800 م.

مشروع أكبر حديقة في شمال وشرق سوريا

تاريخ 5 تشرين الثاني 2022، باشرت بلدية الشعب في مدينة الحسكة وبدعم من الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة العمل بمشروع أكبر حديقة في شمال وشرق سوريا، بمساحة 45 دونم من الأرض.

لتكون الحديقة هي الأكبر على مستوى شمال وشرق سوريا إذ تقدر مساحة أكبر حديقة في الوقت الحالي، وهي الحديقة العامة في مدينة الرقة 22 دونم.

ومن المقرر أن تنتهي الأعمال فيها بداية شهر نيسان 2023

الجسور

في مدينة الحسكة، باشرت الهيئة إنشاء جسر بمحاذاة جسر البيروتي في المدينة وذلك في أواخر شهر أيلول؛ لتخفيف الضغط على البيروتي وليكون صلة الوصل بين الأحياء الجنوبية والوسطى في الحسكة.

ويبلغ طول الجسر 35 متر وبعرض 8 متر.

وبتاريخ 7 تشرين الأول، أعلنت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر بيان، البدء بمشروع ترميم جسر الرقة الجديد "الرشيد" والذي يعتبر صلة الوصل ما بين المدينة والريف الجنوبي. ومن المقرر أن يستمر العمل فيه لعام كامل.

وفي عام 2022 فعّل مشروع مصفاة مادة البيتومين السائلة في مدينة الحسكة، ليكون الركيزة الأساسية لعملية تزفيت الطرق؛ كونها استطاعت تأمين المواد الأساسية للمجبول الإسفلتي بنوعية جيدة، وساهم أيضاً في زيادة مساحات الطرق التي تم استهدافها العام الحالي، وقدمت أكثر من 25 ألف طن من المادة للإدارات المدنية والذاتية في شمال وشرق سوريا.

(سـ)

ANHA