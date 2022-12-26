بانوراما 2022 - 7

صدر في شمال وشرق سوريا خلال هذا العام 10 أفلام، مسلسل واحد، 3 أفلام قصيرة، 15 برنامجاً 10 أغان وكليبات، وعُرِضت 13 مسرحيّة وأُقيمت 4 مهرجانات و9 معارض للفن التشكيلي، 9 أمسيات وفعاليات فنيّة ومسابقتين فنيتين.

انطلاقاً من حقيقة أنّ الثقافة تمثّل هويّة الشعوب وأنّ الشعوب تحافظ على وجودها من خلال ثقافتها والاهتمام بها، شهد ميدان الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا غنىً وتنوعاً لافتاً. وفيما يلي الأعمال والنتاجات الفنيّة والثقافيّة خلال عام 2022:

الأغاني والكليبات الجديدة

في الـ 6 من كانون الثاني المنصرم، أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي (TEV-ÇAND) وبالتعاون مع فرقة بوتان كليب "Dengê Hêrsa Apoçiya tê" أي بما معناه "صوت غضب الآبوجيين آتٍ".

في الـ 25 من كانون الثاني المنصرم، أصدرت فرقة سردم الموسيقية بالتعاون مع الشاعر فرهاد مردي كليباً باسم "Hesekê bi hêz e" أي "الحسكة قويّة".

في الـ 30 من كانون الثاني المنصرم، أًصدرت فرقة سردم الموسيقيّة وفرقة آكري كليب "Gurzê Gelan" أي "مطرقة الشعوب".

في الـ 18 من شباط، أَصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي والفنان دانيش بوتان كليباً باسم "آبو".

في الـ 10 من آذار، أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي كليب "Cenga Kurdistanê" أي "معركة كردستان".

في الـ 12 من آذار، أصدرت فرقة سردم الموسيقية أغنية وكليب باسم "Soza Şehîd" أي "وعد الشهيد".

في الـ 14 من آذار، أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وفرقة جبل كُرمينج في عفرين كليب "Nûroj" أي "اليوم الجديد".

في الـ 16 من آذار، أًصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي بمناسبة عيد نوروز كليباً باسم

"Garê Newroz e" أي "غاري هي نوروز".

في الـ 29 من نيسان، أصدرت فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، أغنيةً باسم " Ev êrişa xedar" أي "هذا الهجوم الغادر" بغية مساندة مقاومة كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار.

في الـ 16 من أيار، أصدرت "Hunergeha Welat" كليب "Hey Zapê" معناه "أي زاب" لمساندة مقاومة الكريلا في زاب.

في الـ 22 من أيار، أصدرت "Hunergeha Welat" كليب "كل الهلا" من التراث الرقاوي.

في الـ 11 من حزيران، أصدرت الفنانة هوجين هيرز بالتعاون مع فرقة سردم الموسيقيّة كليب "Şehîd Sêalê" أي "الشهيدة سيآلي".

في الـ 11 من حزيران، أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي بالتعاون مع فرقة جودي الموسيقية كليب "Erka Kurda" أي "واجب الكرد" للتضامن مع مقاومة الكريلا في مواجهة هجمات الإبادة.

في الـ 13 من حزيران، أصدر فنانون كرد من ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة ألبوماً غنائيّاً باسم "Şehîdên Til Temir" أي "شهداء تل تمر" إحياءً لذكرى الشهداء. وتضمّن الألبوم أغنيتين أحدهما باسم "شهداء تل تمر" والآخر باسم "الشهيدة سوسن، بيرهات وعكيد".

في الـ 7 من أيلول، أصدر مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني كليب "مقاومة آفاشين" كتحيّةٍ لمقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

في الـ 28 من تشرين الأول، أصدرت الفنانة هوجين هيرز بالتعاون مع فرقة سردم الموسيقية كليب "Welato".

في الـ 3 من تشرين الثاني، أًصدرت الفنانة سمية سري كانيه بالتعاون مع حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي أغنية "الشهيد حقي".

في الـ 11 من تشرين الثاني، أًصدرت "Hunergeha Welat" كليب "سري كانيه وآفاشين" لتسليط الضوء على الهجمات الكيماويّة للاحتلال التركي على كلّ من سري كانيه وآفاشين.

في الـ 26 من تشرين الثاني، أصدرت "Hunergeha Welat" بالتعاون مع فنانين من روج آفا كليب "Sazûman" أي "التنظيم" الذي يسلّط الضوء على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

الأفلام والمسلسلات

في الـ 3 من آذار، بدأت مؤسسة بارغين بعرض مسلسل من 15 حلقة كل حلقة منها بعنوان مختلف وهي:

Teşî ومعناه المغزل، Tevin أي المنسج (النول)، Pez أي الماشية، Meşk أي القِربة، Kun û Hîz أي فروة الخروف، Zozan أي الحقل، Kon أي الخيمة، Xwestin أي الطلب، Dayîna Zarokan أي الإنجاب، Rojên Hesêb أي أيام الحساب، Stêrk أي النجوم، Textorî أي الطبابة، Kulav أي سجاد من الصوف، Çît û Parastin أي القماش والدفاع.

في الـ 16 من أيار، عُرض في قامشلو فيلم "الصفحة الحمراء" من إخراج ديرسم زيرفان حول مسيرة الشهيدة نوجيان أرهان التي ارتقت في شنكال في الـ 22 من آذار عام 2017.

في الـ 16 من حزيران، عرض كومين فيلم روج آفا وأكاديمية الشهيد يكتا هركول للفن (قسم السينما) الأفلام القصيرة التالية ʹʹXêzʹʹ أي "السطر"، ʹʹNavê min li ser kevirekî yeʹʹ أي "اسمي محفور على الحجر"، ʹʹNîgaşʹʹ أي "الخيال".

في الـ 26 من حزيران، عرض مركز سردم للثقافة والفن لدى قوات واجب الدفاع الذاتي فيلم "Fedekarî" "الفدائي".

في الـ 25 من آب، عرض كومين فيلم روج آفا فيلم "Gava Şitil Mezin Dibin" أي "عندما تنمو الشتلات" من إخراج ريكر آزاد كايا في كوباني.

في الـ 31 من آب، عرض كومين فيلم روج آفا فيلم "Berbû" أي "زفة العروس" من إخراج صافيناز عفدكي في ديرك في أوّل عرضٍ للفيلم.

في الـ 6 من أيلول، عرض كومين فيلم روج آفا فيلم “Dema Dirîreşkan” أي "زمن التوت البري" في قامشلو.

في الـ 6 من أيلول صنعت فضائية روناهي فيلم "Koçberî" أي "الهجرة" وعُرض للأهالي في كوباني.

في الـ 20 من أيلول عرض لأول مرة فيلم "كوباني" من صناعة كومين فيلم روج آفا وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، وإخراج أوزلم ياشار، وذلك في مدينة كوباني، ليعرض بعدها في منبج وقامشلو وحلب ورميلان.

في الـ 15 من تشرين الأول، أصدر مركز سردم للثقافة والفن لدى قوات واجب الدفاع الذاتي وفرقة الشهيد عثمان (بافي طيار) فيلماً بعنوان “Kurmê Darê” أي "دودة الشجرة".

في الـ 13 من تشرين الثاني، أصدر كومين فيلم روج آفا وشركة نوجيان للإنتاج فيلم “Nameyên ji Şengalê” أي "رسائل من شنكال" من إخراج ديرسم زيرفان. وكان أوّل عرضٍ للفيلم في قامشلو.

في الـ 27 من تشرين الثاني الذي صادف الذكرى السنويّة الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، عُرض الفيلم الموسيقي “Destana PKK” أي "ملحمة PKK" من إنتاج وإعداد حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، فرقة آواز جيا، كومين فيلم روج آفا ومؤسسة بارغين.

بدأ كومين فيلم روج آفا في الـ 9 من حزيران بعرض مسلسل “Tava Sor” أي "الغيمة الحمراء". وعُرضت منه حتّى الآن 16 حلقة.

المسرح

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف الـ 27 من آذار، والذكرى السنويّة الـ 18 لاستشهاد الممثل المسرحي الشهيد يكتا هركول، قدّم مركز الثقافة في الرقة مسرحيةً بعنوان "صهيل" من تأليف الكاتب العراقي سعد هدابي، وقدّمت فرقة الشهيدة هيفي المسرحية، مسرحية "القائم مقام الجديد" في بلدة رميلان.

كما قدّمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مسرحية "Malbata Tûyê" أي "عائلة التوت" في مدينة قامشلو. كما قُدّمت مسرحيّة " Dayê çawa rizgar bû" أي "كيف تحررت الأم" في مركز دجلة للثقافة والفن بديرك. وفي الوقت ذاته قدّمت لجنة المسرح في مركز الثقافة والفن بإقليم عفرين مسرحية "وصية الأب".

في الـ 28 من آذار، قدّمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة بمناسبة يوم المسرح العالمي، مسرحية بعنوان "Çîrokên sê birayan" أي "حكايا الأشقاء الثلاث" لفرقة "مدرسة المسرح".

في الـ 11 من حزيران، قدّم كومين المسرح وفرقة محمد شيخو المسرحيّة، مسرحيّة “Taxa Jibîrkirî” أي "الحي المنسي" في قامشلو.

في الـ 16 من تموز، قدّمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة في سياق فعاليات "مدرسة المسرح"، مسرحيةً بعنوان “Xwendin Jiyan e” أي "العلم حياة" في قامشلو.

في الـ 18 من آب، قدّم كومين المسرح (آفرين) التابع لحركة الثقافة والفن في إقليم عفرين مسرحية “Afrînerê Kêfxweşiyê” أي "صانع السعادة".

في الـ 18 من أيلول، قدّمت "مدرسة المسرح"، مسرحية "مدرسة المشاغبين" في قامشلو.

قدّمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، مسرحية "Evdalê Zeynikê" أي "عفدال زينكي" بتاريخ الأول من تشرين الثاني في رميلان، والـ 3 من الشهر ذاته في قامشلو والـ 7 من الشهر ذاته في ديرك.

في الـ 22 من تشرين الثاني، أعدّت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وكومين مسرح روج آفا مسرحية ʹʹKeziyê Jînêʹʹ أي "جدائل الحياة".

في الـ 3 من كانون الأول، قُدّمت مسرحية “Rastî Dagirkirî” أي "الحقيقة محتلّة" من تأليف الشهيدة هيفي شانوكر وإخراج كاوا فتاح في قامشلو.

الفن والطفل

في الـ 3 من كانون الثاني، قدّمت فرقة أوركسترا أطفال روج آفا أغنيةً كرديّة في مدينة قامشلو.

في الـ 4 من نيسان، أقامت لجنة الثقافة والفن في منبج، مهرجان الطفل الحر الأوّل تحت شعار "بطفولتي أزهر الحاضر وأقود المستقبل". واستمر المهرجان ليومين.

في الـ 30 من حزيران، أطلقت لجنة الثقافة والفن في الطبقة مهرجان السلام للطفولة، واستمرّت فعاليات المهرجان لأربعة أيام.

في الـ 2 من تموز، أقامت لجنة الثقافة والآثار ومركز الرقة للثقافة والفن المهرجان الثالث للطفل تحت شعار "نحيا من أجل الطفولة".

عقدت لجنة الثقافة والفن في الطبقة تحت شعار "روح على قرطاس" أوّل ملتقى لرسامي المستقبل، وانطلقت أعمال الملتقى في الـ 31 من تموز واستمرّت لثلاثة أيّام متتالية.

في الـ 9 من أيلول، انطلق المهرجان السابع للطفل تحت شعار "حماية ثقافة المجتمع تبدأ من الطفولة" واستمرّ ليومين متتالين. وكان المهرجان من تنظيم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

في الـ 30 من أيلول، قدّمت فرقة أوركسترا أطفال روج آفا أغانٍ ومقطوعاتٍ موسيقية في قامشلو لدعم انتفاضة ". Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" في روجهلات كردستان.

المهرجانات

في الـ 3 من أيلول، أقامت الجمعية الثقافية السريانيّة في سوريا الدورة الثانية لمهرجان مردوثو للثقافة والفن السرياني في سوريا. واستمرّ المهرجان لـ 3 أيام؛ يوم في الحسكة ويومان في قامشلو.

في الـ 5-14 من تشرين الأول، أقامت هيئة الثقافة في إقليم الفرات وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي الدورة الثانية للمهرجان المسرحي "آرين.. جدائل السلام" في كوباني.

في الـ 27 والـ 28 من تشرين الأول، أقامت هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى السنويّة الخامسة لتأسيس الإدارة المدنيّة الديمقراطية في الطبقة مهرجان "الأغنية الوطنية" الأول.

في الـ 11 من تشرين الثاني، أقام اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK) مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن تحت شعار "باقون حتّى آخر قطرة حبر... وحتّى آخر قطرة دم" واستمرّ المهرجان حتّى الـ 20 من الشهر. وحصل كلّ من الفنانة مزكين طاهر والباحث في اللغة الكردية برزو محمود على جائزة الإبداع لسنة 2022 من الاتحاد.

معارض الفن التشكيلي

في الـ 19 من شباط، افتتحت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة تحت شعار "تجارب فنيّة" معرضاً للفن التشكيلي، واستمرّ المعرض حتّى الـ 21 من الشهر ذاته.

نظّمت هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات معرض الفن التشكيلي الثالث تحت شعار "بألوان طيف مشتى نور تتزين أناشيد الحرية"، واستمرّ المهرجان من الـ 26 وحتّى 28 من شباط.

في الأول من آذار، افتتحت لجنة الثقافة والفن في الطبقة معرضاً للرسم والأشغال اليدويّة تحت شعار "بصمات لا تمحى" واستمرّ المعرض لثلاثة أيام.

في الـ 18 من أيار، افتتحت هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة المعرض السادس للفن التشكيلي في مدينة قامشلو، واستمرّ المعرض حتّى الـ 20 من الشهر ذاته.

في الـ 11 من حزيران، افتتح المركز الثقافي في ناحية تل براك ولجنة إدارة المدارس معرضاً للأشغال اليدوية واللوحات.

في الـ 16 من تموز، رسمت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع كومين الرسم في إقليم عفرين، لوحةً بطول 58 متر تحت عنوان "حكاية أرض الزيتون".

في الـ 21 من تموز، افتتح اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة أوّل معرض لفن الجرافيك في مدينة الحسكة.

في الـ 12 من أيلول، افتتحت لجنة الثقافة والفن في الحسكة معرضاً بعنوان "إبداع ولون" لعرض لوحات الفنانة التشكيلية خزنة عبود.

في الـ 29 من تشرين الأول، افتتح كومين الرسم في مقاطعة الشهباء بالتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطية معرضاً للفن التشكيلي تحت شعار "عفرين تنادينا.. صرخة سوريا" واستمرّ المعرض ليومين.

الأمسيات والفعاليات

في الـ 12 من كانون الثاني، أقام مجلس الثقافة والفن في دير الزور فعاليةً فنيّة غرب بلدة هجين للتعريف بالثقافة العربية وتقاليد العشائر العربية في الريف الشرقي لدير الزور.

في الـ 3 من نيسان، أقامت هيئة الثقافة والفن في إقليم عفرين فعاليةً فنيّة لجرحى الحرب تحت شعار "الجرح كرامة" في الشهباء.

في الـ 6 من أيار، أقامت لجنة مهجّري سري كانيه أمسيةً فنيّة في مدينة قامشلو تحت شعار "العودة الآمنة مطلبنا".

في الـ 10 من حزيران، أقامت لجنة الثقافة والفن في قامشلو وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة أمسيةً في مدينة قامشلو.

في الـ 26 من حزيران، أقام المركز الثقافي في ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو ولجنة الثقافة في قامشلو فعاليةً فنيّة.

في الـ 6 من تموز، أقام مركز جميل هورو للثقافة والفن في حي الشيخ مقصود بحلب أمسيةً فلكلورية تحت شعار "الفن الأصيل حماية لهوية الشعوب".

في الأول من آب، أقام مركز باقي خدو للثقافة والفن فعاليةً فنيّة للتنديد بجرائم جيش الاحتلال التركي، واستمرّت الفعالية لأسبوع.

في الـ 26 من تشرين الأول، أقام مركز الثقافة والفن في تل براك أمسيةً فنيّة تحت شعار "ثقافتنا هويتنا، وهويتنا كياننا؛ فلنحافظ عليها من الانصهار" لدعم الشباب.

في الـ 26 من تشرين الثاني، أقام مركز آرام تيكران للثقافة والفن في ناحية رميلان أمسيةً فنية.

المسابقات الفنيّة

في الـ 26 من شباط، أقامت حركة الشبيبة الثوريّة السوريّة مسابقةً للرسم في مدينة الحسكة.

في الـ 12 من أيار، أقامت لجنة التعليم في منبج ومكتب الفعاليات المدرسية مسابقة للرسم والخط العربي تحت شعار "يسطّرون المستقبل بأقلامهم".

(ر)

ANHA