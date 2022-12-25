بانوراما 2022 - 6

شهد عام 2022، تطوراً ملحوظاً في نشاطات المرأة على كافة الصعد على الرغم من الهجمات والاستهدافات المستمرة التي تطال نضالها، حتى أصبحت فلسفة "Jin, Jiyan, Azadî" التي تنادي بها في ثورة 19 تموز 2012، فلسفة عالمية تنادي بها النساء في العالم.

في خضم ما تمر به شمال وشرق سوريا من منعطفات تاريخية منذ بداية ثورة 19تموز 2012، تكافح المرأة بشتى الطرق من أجل الحفاظ على المكتسبات؛ التي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء والشهيدات، ونيل حقوقها المسلوبة وتحرير بنات جنسها والمجتمع من الذهنية الذكورية التي أحكمت بسيطرتها على مفاصل الحياة.

نشاطات متنوعة

*26 شباط، أطلقت لجنة الإيكولوجيا في مؤتمر ستار، سلسلة فعاليات متنوعة؛ لنشر ثقافة الوعي البيئي والصحي وفي 11 نيسان أعلنت انتهاء الحملة؛ بزراعة نحو 2500 شجرة في مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

*2 شباط، افتتاح مركز لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في ناحية عين عيسى.

*28 شباط، افتتاح أول مركز لاتحاد المرأة الإيزيدية في مقاطعة الشهباء.

*8 آذار، دشنت بلدية الشعب بكركي لكي في مقاطعة قامشلو، دواراً يتضمن تمثالاً على شكل مجسمين للمرأة الكادحة.

*31 أيار، أطلق مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، حملة "نظمي.. قاومي.. حققي الحرية" استمرت لغاية 15 تموز.

*7 حزيران، أعلنت 72 شخصية نسائية عن تأسيس مبادرة "المرأة تدافع عن كردستان ضد الاحتلال".

*29 حزيران، افتتاح مركز "نينهورساغ" للطب الطبيعي والدعم النفسي لأول مرة في مدينة قامشلو بمبادرة من النساء في شمال وشرق سوريا.

*12 آب، نصبت قوات حماية المجتمع- المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، خيمة اعتصام، أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي، استمرت 34 يوماً.

*7 أيلول، افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة مركز "أهلاً سمسم"؛ لتنمية الطفولة المبكرة في قامشلو.

*12 تشرين الثاني، انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا، واستمرت لغاية 25 من الشهر نفسه.

*حررت وحدات حماية المرأة (YPJ) 7 نساء إيزيديات بينهن قصر من قبضة مرتزقة داعش خلال العام الجاري.

تدريب

*1 حزيران، افتتحت قوى الأمن الداخلي – المرأة، أول دورة تدريبية لصف ضباط في أكاديمية الشهيدة "هيرا وان" في مدينة قامشلو.

*5 تموز، خرّجت لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك 35 متدربـ/ـة في دورة تمريضية.

*افتتاح 7 دورات مغلقة انضمت إليها 188 امرأة، كما تم افتتاح 44 دورة مفتوحة انضمت إليها 13 ألف و310 امرأة، بالإضافة إلى افتتاح 4 دورات مفتوحة للرجال انضم إليها 85 رجلاً، من قبل مؤتمر ستار.

كونفرانسات ومؤتمرات واجتماعات

*24 آذار، انعقاد الكونفرانس الأول لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بمدينة قامشلو.

*30 نيسان - 1 أيار، انعقاد الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة (YPJ)، في مدينة الحسكة.

*28 أيلول، انعقاد الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين.

*30 أيلول، انعقاد الكونفرانس الأول لاتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب.

*1 تشرين الأول، انعقاد الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، وفي 5 تشرين الأول، عقد كونفرانسه الرابع في حلب، وفي 8 من الشهر نفسه عقد كونفرانسه التاسع في مقاطعة الحسكة.

*11 تشرين الأول، انعقاد الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، في مدينة الرقة.

*12 تشرين الأول، انعقاد الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار لإقليم عفرين، في مقاطعة الشهباء.

*16 تشرين الأول، انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة.

*20 تشرين الأول، انعقاد الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها.

*22 تشرين الأول، انعقاد الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في إقليم الفرات.

*25 تشرين الأول، انعقاد المؤتمر الثالث لقوى الأمن الداخلي- المرأة في شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة.

*25 تشرين الأول، افتتح مؤتمر ستار، أول أكاديمية خاصة؛ لتدريب الرجال والنساء على مستوى مقاطعة الحسكة.

*28 تشرين الأول، انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد النسائي السرياني في سوريا بمدينة قامشلو.

*5 تشرين الثاني، قوات حماية المجتمع- المرأة (HPC - JIN)، افتتحت أول أكاديمية فكرية - عسكرية على مستوى شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة.

*19 تشرين الثاني، انعقاد الكونفرانس الأول لاتحاد المرأة الشابة على مستوى شمال وشرق سوريا في الطبقة.

*20 تشرين الثاني، انعقاد الكونفرانس الأول لمركز أبحاث جنولوجيا في حلب وعفرين- الشهباء.

*15 أيار، انعقاد الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا بمدينة قامشلو.

*22 – 23 تموز، انعقاد الملتقى الأول لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا على مستوى الشرق الأوسط في مدينة قامشلو.

*30 آب، إعلان تأسيس اتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا.

*5 كانون الأول، زار وفد كتالوني مؤتمر ستار في مدينة قامشلو.

*انعقاد نحو (821) اجتماعاً للنساء والأهالي ضمن الكومينات، وتنظيم 6 خيم اعتصام عن مواضيع مختلفة كـ (زواج القاصرات، العنف ضد المرأة، قراءة توجيهات KCK، استذكار شهداء مقاومة السجون، استذكار الشهيدات، زيلان، وفيان صوران، ودلال، وبريتان، واستذكار وفاة الأم عويش) من قبل مؤتمر ستار.

ثقافياً وفنياً

*26 كانون الثاني، افتتاح مركز "الهلال الذهبي" من قبل مركز جميل هورو للثقافة والفن في مدينة حلب.

*1-2 آذار، انطلاق المهرجان السابع "لأدب وفن المرأة" في مدينة قامشلو.

*21 حزيران، عُرض الفيلم الوثائقي "نوجيان" والذي يتحدث عن حياة الشهيدة الصحفية "نوجيان أرهان" بصالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

*28 حزيران، حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، تصدر أغنية مصورة جديدة تحت عنوان (Lê Zîlan)، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان (زينب كناجي).

*13-14-15 آب، نظمت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، مهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة في مدينة حلب.

*9 أيلول، نظمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في مقاطعة الحسكة برعاية حركة الهلال الذهبي، المهرجان السابع للأطفال.

*24 أيلول، نظّمت حركة الهلال الذهبي بإقليم عفرين مهرجان الطفولة الثالث في مقاطعة الشهباء.

*6 تشرين الأول، أصدرت حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين، أغنية باسم "جينا" إهداءً لروح الشابة الكردية جينا أميني.

*12-13 تشرين الثاني، عقدت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، كونفرانسها الثالث في مدينة الطبقة.

*4 كانون الأول، أصدرت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، أغنية مصورة بعنوان "بارايه Baraye "؛ دعماً لانتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî"، في روجهلات كردستان وإيران.

اقتصادياً

*6 شباط، افتتح مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، فرناً خاصاً بخبز الصاج باسم الشهيدة "هيفيدار تربه سبيه".

*6 آذار، افتتاح مشتل الشهيدة "هفرين خلف" في مدينة قامشلو.

*حزيران، حصد مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، محصول القمح بريف الرقة الشمالي في الأراضي التي زرعها التجمع والتي بلغت مساحتها 400دونم، و70دونماً في ريف الرقة الجنوبي

*تشرين الثاني، باشرت جمعية بلدة حلوة التابعة لاقتصاد المرأة بناحية تربه سبيه والتي تعمل فيها (6) نساء بزراعة مساحة 20 دونم من أصل 220 دونم بالخضروات الشتوية والبقوليات من فول وخس وبصل وثوم.

*افتتح مكاتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، (4) أفران للمعجنات وخبز الصاج، تعمل فيها 15 امرأة، وفي الطبقة افتتح فرن للمعجنات ومعمل لأكياس النايلون، وبيت المونة، وفي منبج افتتح عدة مشاريع من بينها فرن للفطائر ومحل للألبسة.

*افتتح مؤتمر ستار، عدة مشاريع اقتصادية وزراعية من بينها، افتتاح (3) أفران في ناحية تربه سبيه تعمل في كل منها (4) نساء، و2مداجن صغيرة تعمل فيها (8) نساء، كما زرع نحو 7700 شجرة زيتون في دير الزور والطبقة والرقة ومنبج.

*افتتحت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 11 روضة وحضانة للأطفال في مناطق متفرقة بشمال وشرق سوريا، كما أعادت افتتاح مشاغل خياطة، وتجهيز مراكز حماية المرأة المعنفة بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات وورشات العمل من أجل رفع سوية المرأة.

جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في شمال وشرق سوريا

*20 نيسان، استشهاد المقاتلات الثلاثة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، (دلار حلب الاسم الحقيقي رانيا حنان، روناهي كوباني الاسم الحقيقي رودين عبد القادر محمد، كوباني الاسم الحقيقي جيهان نضال علي) باستهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارتهن في كوباني.

* 30 أيار، استشهاد المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، مزكين بوتان، الاسم الحقيقي رحيمة غزالي، والشخصية الوطنية كسرى ملك؛ إثر استهداف سيارتهما بطائرة مسيّرة على طريق قرية سيكركا شرقي مدينة قامشلو.

*22 تموز، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، سيارة على طريق قامشلو- تربه سبيه؛ ما أدى إلى استشهاد قائدة وحدات مكافحة الإرهاب، جيان تولهلدان، والقيادية في وحدات حماية المرأة روج خابور، والمقاتلة في وحدات مكافحة الإرهاب، بارين بوتان.

*28 تموز، استهدفت دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة، سيارة لقوى الأمن الداخلي في عين عيسى؛ أدى إلى استشهاد 4 من أعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي، وهم (بشار محمد علي بوزان، جيهان محمد مصطفى، سارة محمد الحسين، سلمى علي مصطفى).

*9 آب، استهدفت دولة الاحتلال التركي، نقطة لقوات الدفاع الذاتي؛ كانت مهمتها حماية المشافي في قامشلو، ما أدى إلى ارتقاء أربعة من المقاتلين شهداءً، بينهم الشهيدة دلسوز تربه سبيه.

*18 آب، استهدفت دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة، مركزاً تعليمياً خاصاً بالبنات بقرية شموكة في مقاطعة الحسكة، ما أدى إلى استشهاد 6 فتيات وإصابة 10 أخريات.

*27 أيلول، استشهاد الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة (زينب محمد، يلماز رشو) بهجوم طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لسيارتهم في ريف ناحية كركي لكي.

(ي م)

ANHA