بانوراما 2022 - 5

حققت الدبلوماسية التي قادتها الإدارة الذاتية خلال عام 2022، انفتاحاً على المستوى العالمي، وتمكنت من توضيح رؤى الإدارة الذاتية والمشروع الذي يتبناه أبناء شمال وشرق سوريا.

خاضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية نضالاً سياسياً ودبلوماسياً خلال عام 2022، واستقبلا العشرات من الوفود الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى إجراء العشرات من الزيارات الخارجية، وعقد ملتقيات وندوات واجتماعات جماهيرية من أجل حل الأزمة السورية، والتعريف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعقد اتفاقات تفاهم مع العديد من القوى الديمقراطية.

خلال عام 2022، زار أكثر من 70 وفد رسمي مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتم التباحث مع الإدارة عن أهمية الإدارة الذاتية، بالإضافة للأوضاع الراهنة في المنطقة، والحصار المفروض عليها، ومكافحة خلايا مرتزقة داعش، والهجمات التركية التي تحاول إحياء مرتزقة داعش، بالإضافة لاستلام بعض الوفود رعاياها من المرتزقة.

وركزت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في جهودها الدبلوماسية على عمودين رئيسيين، الأول تطوير العلاقات مع المجتمعات والمؤسسات غير الحكومية إلى جانب مساعي تطوير العلاقات مع المؤسسات الحكومية والدولية الرسمية.

والدبلوماسية المجتمعية التي تتبعها الإدارة الذاتية؛ هي تطوير العلاقات مع المجتمعات والرأي العام، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات الإغاثية والحقوقية والمدنية والإعلامية.

وفي سياق متصل، أجرى مجلس سوريا الديمقراطية العديد من اللقاءات الدبلوماسية في الداخل والخارج، وعقد سلسلة اجتماعات وندوات وملتقيات؛ بصدد توحيد رؤى السوريين وإيجاد سبل ناجعة لحل الأزمة السورية التي تتفاقم يوماً بعد يوماً منذ عام 2011.

الزيارات واللقاءات الدبلوماسية في الداخل والخارج خلال عام 2022:

اللقاءات الدبلوماسية الداخلية:

4 كانون الثاني

التقى السفير ماثيو بيرل، نائب المبعوث الأميركي الخاص لشمال وشرق سوريا بالإدارة الذاتية، وتم التباحث حول آخر المستجدات في المنطقة.

9 كانون الثاني

زارت نادين مينزا رئيسة الهيئة الأميركية الدولية لحماية حرية الأديان، شمال وشرق سوريا.

14 أذار

زار وفد من مملكة السويد برئاسة السفير فريديريك فلورن مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني ونائبته السيدة كرستين هيدنبرغ، مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

31 آذار

زار وفد من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة كورت جورج شتوكل ستيلفريد، مدير الشؤون القنصلية والهجرة ومانجا كليز، المساعدة القنصلية للألمان في الخارج، شمال وشرق وسوريا.

4 نيسان

التقت رئاسة معاونة رئيسة مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا، إيلينا إليخاندروفا، ومساعدها سيرغي ايغورفيش مع الإدارة الذاتية بدائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

4 نيسان

زار وفد من المملكة المتحدة برئاسة نائب القنصل البريطاني في أهولير جيمي هاميل، شمال وشرق سوريا، وتباحث مع مسؤولي الإدارة الذاتية؛ آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

8 نيسان

زار وفد طاجاكستاني برئاسة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفير دولة طاجيكستان في الكويت، ورسلان دزوريف السكرتير الثالث في السفارة الطاجيكية في الكويت، دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

18 نيسان

زار وفد روسي رفيع المستوى، متمثل برئيسة مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية آنا كوزنتسوفا، دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

8 أيار

زار وفد من مملكة السويد برئاسة السفير فريدريك فلورن مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني ونائبته السيدة كرستين هيدنبرغ، شمال شرق سوريا.

17 أيار

وصل وفد من وزارة الخارجية الدانماركية برئاسة السيد نيكولاج هاريس المبعوث الدانماركي الخاص لسوريا إلى شمال وشرق سوريا.

21 أيار

وصل وفد مشترك من جمهورية البانيا وكوسفو لشمال وشرق سوريا.

25 أيار

وصل وفد فرنسي مؤلف من جيرمي شوماتييه رئيس مؤسسة دانييل ميتران، ومارو مسؤولة متابعة لشؤون الشرق الأوسط في مجلس بلدية باريس، وفيرونيكا دي كروفي رئيس منظمة (URD)، وفيليب دي كاليمارد وكورين بوسر إداريان في دانييل ميتران إلى شمال وشرق سوريا.

31 أيار

أجرى عضو البرلمان الأوروبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي خافيير نارت، زيارة لمناطق شمال وشرق سوريا؛ للاطلاع على الأوضاع وآخر المستجدات في المنطقة.

5 حزيران

زار وفد هولندي رسمي برئاسة المبعوث الهولندي الخاص بالملف السوري، إيميل دي بوند وديرك جان نيووينهويس مدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، شمال وشرق سوريا.

19 حزيران

زار وفد من وزارة الخارجية البلجيكية برئاسة السفير هوبير كورمان المبعوث البلجيكي الخاص لسوريا وسفيرها في لبنان، شمال وشرق سوريا.

2 تموز

استقبلت دائرة العلاقات الخارجية، وفداً من دولة النمسا برئاسة إيفا دزيزيتش عضو برلمان النمسا عن حزب الخضر والباحث والأكاديمي توماس شميدنفر.

18 تموز

التقى وفد فرنسي ضمّ برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا الأسبق وباتريس فرانشيسكي كاتب ومؤلف مختص بالشؤون الكردية وروكسان دي ميزونوف كاتبة فرنسية وخالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا بممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

21 تموز

زار وفد من دولة روسيا الاتحادية برئاسة إيلينا إليكساندروفا معاونة رئيسة مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا، دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

10 تشرين الأول

زار وفد من الخارجية الفرنسية برئاسة ستيفان روماتيه رئيس مركز إدارة ودعم الأزمات في الخارجية الفرنسية شمال وشرق سوريا؛ بداعي مناقشة الأوضاع السياسية والخدمية في المنطقة، واستعادة الرعايا الفرنسيين الموجودين في مخيمات شمال وشرق سوريا.

18 تشرين الأول

زار وفد من وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة السفير ستيفان روماتيه، رئيس مركز إدارة ودعم الأزمات في الخارجية الفرنسية، مقر دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا في قامشلو.

20 تشرين الأول

زار وفد روسي رسمي برئاسة ماريا لفوفا بيلوفا؛ مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الطفل مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

31 تشرين الأول

أعرب وفد من البرلمان الأوروبي، ضم من النمسا أندرياس شيدر ممثلاً عن كتلة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ومن فرنسا فرانسوا الفونسي ممثلاً عن كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي عن تضامنه مع نضال شعب شمال وشرق سوريا أثناء زيارته لشمال وشرق سوريا.

1 تشرين الثاني

زار وفد من الخارجية الألمانية برئاسة مانجا كليز مديرية القسم القنصلي الألماني مناطق شمال وشرق سوريا.

1 تشرين الثاني

زار وفد من الخارجية الهولندية ترأسه إيميل دا بونت المبعوث الهولندي الخاص لسوريا دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

3 كانون الأول

زار وفد كتالوني شمال وشرق سوريا؛ لمتابعة الأحداث الأخيرة في ظل هجمات الاحتلال التركي ومساندة شعب المنطقة.

11 كانون الأول

زار وفد من المجلس الفيدرالي السويسري، مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا منافية للقوانين الدولية ولا تتوافق مع شروط الأمم المتحدة، مطالباً "تركيا الوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي؛ ومنع قتل المدنيين مهما كانت الظروف".

تسليم 538 من أسر وأطفال داعش لدولها

وسلمت الإدارة الذاتية خلال بعض اللقاءات الدبلوماسية مجموعة من 538 من أسر وأطفال داعش لدولها؛ بموجب وثائق رسمية وقعت بين الإدارة والدول المستلمة لرعاياها.

اللقاءات الدبلوماسية الخارجية:

14 أيلول

أجرى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عبد الكريم عمر عدّة لقاءات في ستراسبورغ بفرنسا مع برلمانيين أوروبيين ضمن مجموعة أصدقاء الكرد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع مجموعة أصدقاء الكرد.

3 تموز

استقبل بيير لوران، نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، في باريس، وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تناول اللقاء الأوضاع العامة في شمال وشرق سوريا، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها الإدارة الذاتية ومنها المعاناة الكبيرة للسكان؛ جراء الحصار المفروض على مناطق الإدارة، والتهديدات الإرهابية التي يشكلها داعش عبر خلاياه النائمة.

29 تشرين الثاني

التقى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، عبد الكريم عمر مع كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي الألماني “بونديستاغ” بمبنى البرلمان في برلين العاصمة.

4 كانون الأول

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لوكسمبورغ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان لوكسمبورغ إيف كروشتن، والبرلمانية ناتالي أوبرفايس.

5 كانون الأول

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع مسؤولين وأعضاء لجنة العلاقات الدولية للحزب اليساري اللوكسمبورغي، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مكونات شمال وشرق سوريا في وجه جميع الاعتداءات ومخططات الإبادة.

النشاطات الدبلوماسية لمجلس سوريا الديمقراطية:

20 أيار

اجتمع مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية مع وفد أميركي معني بالملف السوري، ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود، ترافقه نائبة مساعد وزير الخارجية والممثل الخاص بالنيابة لسوريا إيمي كترونا ونائب المبعوث الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين ومديرة مجلس الأمن القومي للعراق وسوريا في البيت الأبيض زهرة بيل.

6 تموز

أجرى وفد أميركي زيارات إلى سجن غويران ومخيم الهول في الحسكة، ومدينة كوباني ومنبج.

6 تشرين الثاني

التقت رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية وأعضاء من الهيئة الرئاسية للمجلس مع وفد من الحكومة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثن غولدريتش، وتباحث الطرفان المستجدات على الساحة السورية.

كما نظم مجلس وسوريا الديمقراطية عدّة نشاطات دبلوماسية في الخارج والداخل خلال عام 2022 أبرزها:

9/10 نيسان

اللقاء التشاوري الثاني في ستوكهولم للقوى والشخصيات الديمقراطية

14/15 أيار

اللقاء التشاوري الثالث في ستوكهولم، وندوة في بروكسل استكمالاً للقاء التشاوري

5/7 آب

لقاء حلب التشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية

2/3 أيلول

ملتقى الرقة التشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية

16/17 أيلول

ملتقى قامشلو التشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية

ماذا حققت دبلوماسية الإدارة الذاتية حتى الآن؟

في تصريح لوكالتنا عن العمل الدبلوماسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ أوضح ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، عبد الكريم عمر أن الدبلوماسية الرسمية للإدارة الذاتية تطورت بشكل جيد خلال عام 2022، وقال: "بعد محاربة مرتزقة داعش ودحرهم جغرافياً في شمال وشرق سوريا، تطورت الدبلوماسية الرسمية بشكل كبير، ويمكننا القول: إن الإدارة الذاتية نالت شبه اعتراف رسمي على المستوى الأوروبي وعلى مستوى الدول المتداخلة في الشأن السوري؛ كروسيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا، ويتم التعامل مع الإدارة الذاتية بشكلٍ رسمي، وتلتقي هيئاتنا الدبلوماسية مع وزرات الخارجية بشكلٍ رسمي في حال حدوث أي طارئ أو تطور في المنطقة وعلى مستوى سوريا أيضاً".

وأشار عمر إلى فتح وتطوير الإدارة الذاتية العلاقات الدبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأكد أن الإدارة الذاتية خطت خطوات جيدة من أجل تطوير الدبلوماسية الاجتماعية، وطورت علاقاتها الدبلوماسية تطوراً جيداً مع المؤسسات المدنية والحقوقية العالمية كهيومن رايتس ووتش، ولجنة التحقيق الخاصة في سوريا.

وأوضح عمر ظهور بعض المصاعب والعوائق ويتحمل جزءٍ منها؛ ومنها عدم تطوير العلاقات الرسمية مع دول الشرق الأوسط والمحيط العربي والدول التي تؤثر على الملف السوري.

وقادت الإدارة الذاتية نضالاً دبلوماسياً فذاً خلال عام 2022، وخاصة في ظل التهديدات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والدول الأوروبية والعالمية تعلم بخطورة التهديدات والهجمات، وقال عمر: "بدأنا في حملة كبيرة في أوروبا، عقدنا العشرات من اللقاءات في الخارج، وسلمنا ملفات للوفود الأوروبية؛ تضمنت جرائم الدولة التركية في شمال وشرق سوريا والأماكن التي استهدفت من قبلها وتداعيات الهجمات التركية على أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، ومحاربة مرتزقة داعش، بالإضافة لإحداث دولة الاحتلال التركي تغيير ديمغرافي في المناطق التي تحتلها".

(ك)

ANHA