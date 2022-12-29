بانوراما 2022 - 10

ركزت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العالم الدراسي 2022-2023 على إتمام عملية الانتقال من نظام التلقين إلى نظام التقييم، واستحدثت عدداً من الكليات وأدرجت مواد دينية في مناهجها لهذا العام. بالمقابل تعرضت العملية التدريسية لعراقيل تمثلت في الهجمات التركية وحصار حكومة دمشق.

لكل مكوّن في شمال وشرق سوريا، خصوصيته حتى في التعليم الذي يعتمد في مدارس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ثلاث لغات رئيسة، هي الكردية والعربية والسريانية، حيث يتلقى الطلبة دروسهم كلٌّ بلغته.

وبدأ العام الدراسي 2022-2023 في 18 أيلول، وما زال مستمراً.

وحسب هيئة التربية والتعليم، فإن عدد المدارس بلغ 4 آلاف و156 مدرسة عام 2022، موزعة في مدن ونواحي وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا، يتلقى فيها 809 آلاف و123 طالباً تعليمهم من قبل 41 ألفاً و82 معلماً/ ـة من مختلف الاختصاصات.

وخلال عام 2022، أنشأت الهيئة 4 مدارس، ووفق إحصائيتها فإن 168 مدرسة مدمرة بشكل جزئي؛ نتيجة المعارك ضد مرتزقة داعش والاحتلال التركي في حين أن هناك 180 مدرسة مدمرة بالكامل.

وفتحت ثلاث مدارس في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب أيضاً، أبوابها لاستقبال الطلبة، ويدرّس فيها منهاج الإدارة الذاتية باللغتين العربية والكردية.

نظام التقييم

شهد العام الدراسي 2021 -2022 تقدماً ملحوظاً، وذلك باستحداث نظام التقييم عوضاً عن التلقين ولكن هذا النظام لم يشمل جميع المراحل. في العام الدراسي 2022-2023 طُبّق نظام التقييم في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ووفق النظام الجديد ألغيت الامتحانات الموحدة للشهادتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة وتم تطبيقه، ويرتكز هذا النظام على التقييم، فينتقل الطالب من صف إلى آخر دون أن يخضع لامتحانات نصفية أو نهائية، وهذا التقييم يجري وفق سلوك الطالب الذي يتم تقييمه من قبل المدرّسين.

ويُقيّم الطالب وفق بنود تلخّص سلوكه في المدرسة وتعامله مع المحيط، ويتمثل التقييم في المذاكرات الشفهية والكتابية ومشاركته في الحصة، ويقوم المعلم بتقييم أداء الطلاب من خلال دفتر التقييم.

والهدف الأساسي من النظام التربوي في مدارس الإدارة الذاتية؛ هو تغيير سلوك الطالب، حيث يجعل من تفكيره موضوعياً ومنطقياً ويستطيع الاستقراء والاستنتاج والتحليل.

نظام الدراسة الحرة

وأُعلن عن نظام الدراسة الحرّة في شمال وشرق سوريا للمرة الأولى للشهادتين الإعدادية والثانوية في 19 حزيران 2022.

وحُدّد الحد الأعلى لدرجات الشهادة الإعدادية بـ 800 درجة، والحد الأدنى للنجاح 320 درجة، فيما يبلغ الحد الأعلى لدرجات الشهادة الثانوية 700، والأدنى 280 درجة، فيما أُجري امتحان تكميلي بين 17 - 25 تموز 2022.

الإيزيدية والإسلامية والإعداد للمسيحية

وأدخلت الهيئة مادة الديانة الإيزيدية إلى منهاج الإدارة عام 2022، حيث جهزت بالتنسيق مع لجنة مختصة من البيت الإيزيدي ومؤسسة إعداد المناهج؛ مادة الديانة الإيزيدية للصف الرابع، في حين العمل جارٍ على إعداد مادة الديانة المسيحية؛ ليتلقى الطلبة وبلغاتهم دروساً عن تعاليم دينهم؛ الإسلامي والمسيحي والإيزيدي.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس المشترك لمؤسسة المناهج، مكسب الصيّاح، إن المرحلة الابتدائية والإعدادية هي المستهدفة من مادة التربية الدينية، حيث يكون الطالب قد نضج فكرياً ويكون قادراً على تقبل الأفكار العقائدية والروحية التي تخص العقيدة.

وأضاف: "سيتم إعداد كتب التربية الإسلامية باللغة العربية للمكون العربي، أما المكون الكردي فالكتب جاهزة للصف السادس الابتدائي باللغة الكردية، وعن كتب الديانة الإيزيدية فهي أيضاً جاهزة للصف الرابع".

وعن كتب الديانة المسيحية، قال الصيّاح: "نعمل على تشكيل لجنة؛ للعمل على إعداد مادة التربية المسيحية، ومؤسسة المناهج على أتم الاستعداد لذلك".

وأكد "ركّزنا على تعلّم كل طالب عقيدته وديانته، أما في المرحلة الثانوية، لنا توجّه آخر؛ أن يكون هناك كتاب يختص بالأديان والمعتقدات ويشمل الديانات الأخرى، بحيث يصل الطالب إلى مرحلة من الوعي بعد إتقان التعاليم الأساسية لديانته ومعتقده، والانفتاح على ديانات ومعتقدات الشعوب الأخرى".

هجمات الاحتلال التركي حرمت الطلبة من الدراسة

وفق إحصائية عام 2022، فإن عدد الطلبة في مخيمي واشو كاني وسري كانيه بلغ 6 آلاف طالب، في حين افتتح المجمع التربوي مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي في كل مخيم ليصبح عدد المدارس في المخيمين 6 مدارس، بعد أن تسبّب الاحتلال بابتعاد الطلبة عن مدارسهم في سري كانيه المحتلة.

في (20) تشرين الثاني 2022، مع بدء الهجمات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة على شمال وشرق سوريا، اضطرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات إلى تعليق الدوام في 19 مدرسة من أصل 461 مدرسة في مقاطعة كوباني؛ تقع في مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي.

في (22) تشرين الثاني، دمّر الاحتلال التركي المدرسة الوحيدة في قرية كوران 20 كم شرقي كوباني.

فيما حُرم الآلاف من طلبة قرى خطوط التماس في ناحيتي زركان وتل تمر من التعليم؛ بسبب هجمات الاحتلال ومرتزقته، واستهدافهم للمدارس بشكل مباشر، ففي تل تمر وحدها ومع بداية العام الدراسي 2022/2023 ارتاد 4 آلاف و51 طالباً، 75 مدرسة للمراحل الدراسية الثلاثة.

الحصار على الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية أثّر بشكل كبير على العملية التربوية

أعلنت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين 4 كانون الأول 2022، تعليق الدوام المدرسي لمدة أسبوع، ثم مددت مدة التعليق لأسبوع آخر؛ ليبقى نحو 15 ألف طالب وطالبة في 72 مدرسة ومعهد، محرومين من التعليم؛ نتيجة حصار الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق لمقاطعة الشهباء.

من المدرسة إلى الجامعة

في شمال وشرق سوريا، توجد 3 جامعات، يكمل فيها الطلبة دراستهم، وهي روج آفا والشرق وكوباني.

وفي عام 2022، استُحدثت كليتان جديدتان في جامعة روج آفا، بعد دمج عدد من الأقسام. هاتان الكليتان هما كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية العلوم والتكنولوجيا.

وتضم كلية الآداب والعلوم الاجتماعية أقسام "الأدب الكردي، والأدب العربي، والترجمة، والتاريخ، والجغرافية، والجنولوجيا (علم المرأة)، الفنون الجميلة".

وتضم كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجيا "هندسة الاتصالات، وهندسة الميكاترونيك، وهندسة الكمبيوتر، وقسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم العلوم، وقسم الرياضيات، وقسم الكيمياء الحيوية".

إلى جانب كليات: العلوم السياسية، والهندسة الزراعية، وهندسة البترول والبتروكيمياء، والعمارة البيئية، والطب، والحقوق، والعلوم الدينية، والتربية.

بالإضافة إلى ثلاثة معاهد؛ وهي معهد الهندسة المدنية، والمعهد العالي للإعلام، والمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية.

الدراسات العليا

في مسعى لتطوير التعليم العالي، افتتحت كليات وأقسام للدراسات العليا في اختصاصات العلوم السياسية والتاريخ والبترول والفيزياء والكيمياء.

جامعة كوباني

تتألف الجامعة من كلية الآداب وتضم قسمي الأدب الكردي والأدب العربي، وكلية العلوم الطبيعية وتضم أقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء.

بالإضافة إلى 4 معاهد؛ معهد العلوم التربوية ويضم (الجغرافيا، ومعلم صف، والإنكليزي، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، وعلم الأحياء)، والمعهد الإداري والمالي، والمعهد التقاني ويضم قسمين؛ الميكانيك والكهرباء، والمعهد الطبي الذي ينقسم إلى ثلاثة أٌقسام؛ التخدير، والتحليل، والتمريض.

جامعة الشرق

وتضم الجامعة كليات "الحقوق، والهندسة الزراعية، والعلوم، والتربية، والآداب والعلوم الاجتماعية" ومعاهد "اللغة الإنكليزية، والتقاني، والعلوم الإدارية والمالية".

جامعتا كوباني وروج آفا خرّجتا أكثر من 100 طالب

عام 2022 تخرّج 73 طالباً في جامعة روج آفا من أقسام علم الأحياء والتاريخ واللغة الكردية والفيزياء والكيمياء، و32 طالباً وطالبة في جامعة كوباني، من اختصاصات مختلفة.

(سـ)

ANHA