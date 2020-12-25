بانوراما 2020.. شعوب العالم بين صفقات السياسة والكوارث الطبيعية والإنسانية

وبقي الحدث الأبرز لعام 2020، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما أعقبه من أجواء تصعيد، إلى جانب التدخل التركي في ليبيا وقره باغ والاتفاقات التي توصلت إليها روسيا وتركيا، بالإضافة إلى الأزمات السياسية في كل من لبنان والعراق والانتخابات الأمريكية.

'أجواء حرب عالمية ثالثة.. مقتل سليماني وتوغل تركي في ليبيا'

بدأ هذا العام، بتصعيد في العراق، ففي:

1 كانون الثاني ـ علّقت السفارة الأمريكية في بغداد جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

2 كانون الثاني- وافق البرلمان التركي على الطلب الذي قدمته الرئاسة التركية لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق، مما أثار ردود فعل منددة كان أبرزها من الجامعة العربية، التي اعتبرت ذلك "إذكاءً للصراع الدائر هناك، بينما أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجب طيب أردوغان بخطورة التدخل الأجنبي في ليبيا.

3 كانون الثاني- أكّد التلفزيون العراقي الرسمي مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد، بينما توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام لمقتل سليماني، وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن قلقها إزاء تصاعد التوتر، وطالبت الإدارة الأمريكية إبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

4 كانون الثاني- أعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية، وذلك على لسان مسؤول أمريكي، بينما أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الحلف علّق مهام التدريب في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء تحرك الجيش التركي إلى ليبيا.

6 كانون الثاني- أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر دخول مدينة سرت، وفرض سيطرته على بعض المناطق فيها.

7 كانون الثاني- قالت وسائل إعلام عراقية إنه تم مهاجمة قاعدة عين الأسد، التي تستضيف القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غرب البلاد، بـ 6 صواريخ باليستية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، وذلك انتقامًا لمقتل سليماني، وقد أقرّ مسؤول أمريكي بسقوط صواريخ على القاعدة.

8 كانون الثاني- أعلنت وكالة فارس الإيرانية سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وبعد ساعات أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 180.

'روسيا وتركيا.. عام بين التصعيد والتوافق'

8 كانون الثاني- دشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان رسميًّا خط أنابيب الغاز "التيار التركي" من العاصمة إسطنبول، واتفق الطرفان بحسب الخارجية الروسية على وقف إطلاق للنار في ليبيا.

9 كانون الثاني- أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

10 كانون الثاني- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن توصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب السورية ابتداء من يوم الأحد 12 كانون الثاني / يناير.

11 كانون الثاني- أعلنت إيران أن الطائرة الأوكرانية سقطت عن "غير قصد بسبب خطأ بشري" وذلك نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران.

'الوباء القاتل.. أول حالة وفاة بفيروس كورونا'

11 كانون الثاني -الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا" في مدينة يوهان الصينية.

12 كانون الثاني -أكد رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج فتح الطريق أمام تركيا لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية، وذلك إثر لقاء بين أردوغان والسراج في قصر دولما بهشته.

13 كانون الثاني- عُقد اجتماع ثلاثي (سوري روسي تركي) في موسكو.

14 كانون الثاني- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المتطرفين ينتقلون من سوريا إلى ليبيا.

-أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

'اتساع الهوة بين أوروبا وتركيا'

18 كانون الثاني- أعلن الاتحاد الأوروبي تقليص مساعداته إلى تركيا على خلفية تصرفاتها في المنطقة.

-انطلقت في أكثر من منطقة في لبنان مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن"، بينما طلب الرئيس اللبناني عون من الجيش وقادة الأمن استعادة الهدوء في وسط بيروت.

19 كانون الثاني -أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن روسيا وتركيا أكملتا "بشكل حاسم" الصفقة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي إس-400، رغم الضغوط الخارجية، في إشارة إلى رفض واشنطن للصفقة والتهديد بتأخير أو حتى إلغائها بيع مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة.

-حذّر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن النفط شرق المتوسط، خصوصًا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

20 كانون الثاني -أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلّف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

21 كانون الثاني ـ أعلنت الرئاسة اللبنانية توقيع الرئيس ميشيل عون مراسم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

23 كانون الثاني- طالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد إلى وباء.

24 كانون الثاني- أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن 34 جنديًّا أمريكيًّا أصيبوا خلال قصف القواعد الأمريكية في العراق من قبل إيران.

- سجلت أوروبا أول إصابة بفيروس كورونا.

26 كانون الثاني- كشفت الأمم المتحدة بأن طائرات شحن أسلحة تهبط في مطارات ليبيا.

-أعلنت الصين أن تفشي فيروس كورونا دخل مرحلة خطيرة.

'صفقة القرن'

28 كانون الثاني- أعلن ترامب عن صفقة القرن، ما أثار ردود فعل مختلفة.

31 كانون الثاني- انسحبت المملكة المتحدة رسميًّا من الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من الاستفتاء.

'احتجاجات وحكومات متعاقبة في لبنان والعراق'

1 شباط - كلف الرئيس العراقي برهم صالح محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

3 شباط - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا، تلاها توتر وتصعيد كبير.

-انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

-أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في أوغندا، واتفقا على تطبيع العلاقات.

5 شباط - برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

- قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة أوقفت برنامجًا سريًّا للتعاون مع تركيا في مجال المخابرات العسكرية، بعد أن ساعدت أنقرة لسنوات ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك على خلفية توغلها في سوريا.

10 شباط - تركيا تعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السوري.

25 شباط ـ وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا.

26 آذار- مجموعة العشرين تؤكد في بيانها الختامي عزمها القيام بكل ما يلزم للتغلب على جائحة كورونا.

29 آذار ـ الحوثيون يعلنون تنفيذ "أكبر عملية عسكرية" في السعودية منذ بداية حرب اليمن، تلا ذلك تنفيذ التحالف العربي غارات على مواقع الحوثيين.

31 آذار- وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم "إيريني" لمراقبة احترام قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

9 نيسان - كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.

25 أيار- توفي المواطن الأمريكي، جورج فلويد إثر ضغط ضابط على رقبته لمدة سبع دقائق حتى وفاته، وأعقب ذلك احتجاجات وحالة فوضى عارمة في الولايات المتحدة.

- فجّرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في منطقة كيسونغ الحدودية.

4 تموز- عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى حاجز الـ 11 مليون شخص حول العالم، بينهم أكثر من 523 ألف حالة وفاة.

10 تموز- ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارًا سابقًا يتعلق بوضع آيا صوفي كمتحف، وإعادة العمل به كمسجد، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

13 تموز- طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، المنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد، دولة مصر بالتدخل العسكري لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت خطرًا وشيكًا يهدد أمن البلدين.

14 تموز- أفاد المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاده، بأن القوات الأمريكية انسحبت من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في إطار تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في شباط/فبراير الماضي، بين حركة طالبان والولايات المتحدة.

19 تموز- انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في أول مهمة عربية وإماراتية من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.

21 تموز- أعلنت أثيوبيا اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، في حين كشفت الحكومة السودانية عن تراجع منسوب مياه النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون مترًا مكعبًا.

4 - انفجار ضخم في مرفأ بيروت، يلحق أضرارًا جسيمة بأنحاء العاصمة اللبنانية، سُمع دويه في الدول المجاورة، مخلفًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

10 آب- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت، على وقع احتجاجات ترافقت مع مواجهات كبيرة.

'انطلاق مسار التطبيع'

13 أيلول- قررت اليونان إبرام صفقات أسلحة ضخمة لتعزيز قواتها العسكرية إضافة إلى إصلاح شامل للجيش، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة.

15 أيلول- وقّعت إسرائيل اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، رسميًّا، وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

16 أيلول- حذّرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تركيا من "ترهيب" جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان شرق المتوسط.

22 أيلول - وقّعت دول منتدى غاز شرق المتوسط اتفاقًا في العاصمة المصرية القاهرة.

26 أيلول - قدّم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.

27 أيلول - أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن مقتل 16 جنديًّا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في منطقة قره باغ الحدودية مع أذربيجان، كما أعلنت الحكومة الأرمينية في قرار لها، حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد، وبدورها أعلنت تركيا دعمها لأذربيجان.

28 أيلول- كشف السفير الأرميني لدى روسيا، فاردان تاغانيان، أن المسلحين الذين تم نقلهم من سوريا من قبل تركيا يشاركون في الأعمال القتالية في منطقة قره باغ.

- أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عامًا.

- قال مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان إن واشنطن قامت باستعدادات لسحب دبلوماسيين من العراق، وحذّرت بغداد من أنها قد تغلق سفارتها في خطوة يخشى العراقيون أن تحوّل بلادهم إلى ساحة قتال.

3 تشرين الأول- وقّعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدة جماعات سودانية متمردة، بهدف إنهاء سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

'أحداث دامية في فرنسا وبايدن يفوز في الانتخابات الأمريكية'

16 تشرين الأول - أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت رجلًا بالرصاص، كان قد ذبح قبل ذلك بدقائق معلمًا في إحدى المدارس الإعدادية في شارع بإحدى ضواحي العاصمة باريس، وقال مصدر في الشرطة إن هذا المدرّس كان قد عرض على تلاميذه رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد..

23 تشرين الأول- أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

- عادت التوترات مرة أخرى بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، التي تصفها الرباط بـ "الانفصالية" عند معبر "الكركرات" الواقع على الحدود المغربية الموريتانية.

29 تشرين الأول- وقع هجوم داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى، وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة، وألقى رجال الأمن القبض على المهاجم، حيث أصيب بجروح أثناء الاعتقال.

6 تشرين الثاني- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانًا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.

7 تشرين الثاني- أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية.

'روسيا ترعى اتفاقًا "مؤلمًا" للأرمن'

10 تشرين الثاني - أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن اتفاق لوقف الحرب بين البلدين في قرة باغ، برعاية روسية، يقضي بتسليم أرمينيا المدعومة من روسيا مناطق لأذربيجان المدعومة من تركيا، حيث وصفه الرئيس الأرميني بأنه اتفاق مؤلم.

11 تشرين الثاني - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرًا.

27 تشرين الثاني- أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، بعد استهدافه قرب طهران.