بأناملهم الصغيرة يرسمون صور القائد عبد الله أوجلان

المعرض تحضر له لجنة شلير للأطفال، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ24 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، ويحمل شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا".

يشارك فيه 35 طفلاً بـ 40 لوحة لصور القائد عبد الله أوجلان من رسوماتهم.

قالت عضوة لجنة شلير، لورين علي لوكالتنا "إنهم من خلال المعرض يحاولون تسليط الضوء على العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان".

وبينت "نريد أن يعلم الجميع أن القوى المتآمرة مهما حاولت فإنها لن تستطيع كسر إرادة الشعوب التي تنادي بالحرية الجسدية للقائد".

لورين أشارت أن أعمار الأطفال المشاركين في المعرض تبدأ من الـ 7 أعوام، تابعت: زرنا منزل الطفل فؤاد يوسف وهو أحد المشاركين في المعرض، حيث قال: إنه يريد أن يعبر من خلال لوحاته عن حبه للقائد أوجلان.

ومن المقرر أن يقام المعرض في 12 شباط الجاري في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وفقاً للجنة.

ANHA