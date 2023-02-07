بأناملهم الصغيرة يرسمون صور القائد عبد الله أوجلان

في الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، يستعد أطفال مدينة قامشلو، لافتتاح معرض تحت شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا"، حيث ستعرض فيه لوحات لصور القائد من رسم الأطفال.
خبر 2023-02-07T07:21:00 قامشلو- سيما بروكي

المعرض تحضر له لجنة شلير للأطفال، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ24 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، ويحمل شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا".

يشارك فيه 35 طفلاً بـ 40 لوحة لصور القائد عبد الله أوجلان من رسوماتهم.

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قالت عضوة لجنة شلير، لورين علي لوكالتنا "إنهم من خلال المعرض يحاولون تسليط الضوء على العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان".

وبينت "نريد أن يعلم الجميع أن القوى المتآمرة مهما حاولت فإنها لن تستطيع كسر إرادة الشعوب التي تنادي بالحرية الجسدية للقائد".

لورين أشارت أن أعمار الأطفال المشاركين في المعرض تبدأ من الـ 7 أعوام، تابعت: زرنا منزل الطفل فؤاد يوسف وهو أحد المشاركين في المعرض، حيث قال: إنه يريد أن يعبر من خلال لوحاته عن حبه للقائد أوجلان.

ومن المقرر أن يقام المعرض في 12 شباط الجاري في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وفقاً للجنة.

ANHA


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