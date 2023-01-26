بأنامل كوبانية.. معرض "بانوراما روج آفا" للفن التشكيلي يفتح أبوابه في قامشلو

تحت شعار "ألواننا أقوى من أصوات أسلحتكم"، افتتح اليوم، معرض "بانوراما روج آفا" للفن التشكيلي في مدينة قامشلو لعرض 60 لوحة لطلاب قسم الرسم في مركز باقي خدو للثقافة والفن.
الثقافة والفن 2023-01-26T17:09:00 قامشلو

ويشارك في المعرض الذي نظم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، 15 طالباً وطالبة من قسم الرسم في مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، بعرض 60 لوحة وسيستمر المعرض يومين متتاليين بدءاً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصراً.

وتتحدث اللوحات المعروضة، عن ثورة روج آفا ونضال المرأة في وحدات حماية المرأة (YPJ) ولوحة لـ جينا أميني، بالإضافة إلى لوحات للقياديين الكرد القدامى كـ سعيد بيران وقاضي محمد والشاعر الكردي بيره ميرد والمخرج السينمائي الكردي العالمي يلماز غوني، ولوحات أخرى.

 (خ ع/ف)

ANHA


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