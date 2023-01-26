ويشارك في المعرض الذي نظم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، 15 طالباً وطالبة من قسم الرسم في مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، بعرض 60 لوحة وسيستمر المعرض يومين متتاليين بدءاً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصراً.

وتتحدث اللوحات المعروضة، عن ثورة روج آفا ونضال المرأة في وحدات حماية المرأة (YPJ) ولوحة لـ جينا أميني، بالإضافة إلى لوحات للقياديين الكرد القدامى كـ سعيد بيران وقاضي محمد والشاعر الكردي بيره ميرد والمخرج السينمائي الكردي العالمي يلماز غوني، ولوحات أخرى.

(خ ع/ف)

ANHA