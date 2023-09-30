بأنامل أطفال أوركسترا روج آفا حفلة موسيقية في كنيسة الاتحاد المسيحي بقامشلو

وحضر الاحتفالية التي أقيمت برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، العشرات من الأطفال وذويهم من أطياف ومكونات المدينة من كرد وعرب وسريان، وبدأت بكلمة ترحيب ألقتها الإدارية في أكاديمية أوركسترا روج آفا للأطفال الفنانة الأوبرالية مزكين طاهر وقالت: "بعد تدريبات طويلة اليوم يستطيع طلبتنا الوقوف أمام الجمهور والغناء بشكل أكاديمي".

لتبدأ الحفلة الموسيقية بتقديم الفرقة المؤلفة من 39 طفلاً وطفلة، بتقديم معزوفات قدمتها فرقة الوتريات والبيانو، بالإضافة إلى مجموعة أغانٍ كردية غناها أعضاء الفرقة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن أكاديمية أوركسترا روج آفا هي الأولى من نوعها وافتتحت عام 2016 في مدينة قامشلو ويتلقى فيها العشرات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، تدريبات على آلات موسيقية وترية وإيقاعية ونفخية وآلات المفاتيح.

(خ ع)

ANHA