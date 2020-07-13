بعملية مشتركة مع التحالف قسد تعلن القبض على عضو في خلية لداعش

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر :"القبض على عضو خلية في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية مشتركة بين وحداتنا الخاصة وقوات التحالف الدولي في منطقة جديد عكيدات بدير الزور، استمرارا لمساعي القضاء على خلايا التنظيم المخربة لأمن واستقرار المنطقة".

يذكر أنه وبعد تزايد نشاط خلايا داعش في ريف دير الزور والحسكة وإقدامها على استهداف المدنيين والعسكريين، أطلقت قسد بتاريخ 4 حزيران 2020 حملة تحت اسم "ردع الإرهاب" مشطت خلالها ريفي الحسكة ودير الزور وألقت القبض على أكثر من 110 من خلايا مرتزقة داعش.

(ل)

ANHA