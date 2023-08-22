بعملهم التشاركي والكومينالي وفّروا الكهرباء

ضمن قرى ناحية تربه سبيه، استطاع الأهالي توفير الكثير من الخدمات والأمور لقراهم بتنظيم ذاتي وعمل تشاركي تعاوني.

وأحد الأمثلة التي تعبّر عن أهمية التنظيم في التغلب على التحديات، هو توفير المولدات لتغذية القرى بالكهرباء بعمل تشاركي بين أهالي القرى والمغتربين أيضاً ضمن إطار الكومين.

ففي قرية دكري الواقعة في الريف الغربي للناحية، وقرية خربة الديب في الريف الجنوبي الغربي، استطاع الأهالي توفير الكهرباء في ظل ساعات التقنين التي تطرأ على شبكة التغذية العامة، عبر شراء مولدتين لتغذية منازل القريتين وفق "نظام الأمبيرات".

يقول خليل محو الرئيس المشترك لكومين قرية خربة الديب: "التعاون بين أهالي القرية يزيد تلاحمهم الاجتماعي ودليل على التمسك بالأرض وتوفير الخدمات للقرية".

اجتماع للكومين ووضع الحل

محو أشار إلى أنهم عقدوا اجتماعاً لكومين القرية لمناقشة مشكلة الكهرباء التي تعاني من الانقطاع المستمر، وبعد النقاشات والمقترحات توصلوا إلى حل بشراء مولدة خاصة بالقرية عبر المساهمات المادية لأهالي القرية، بعيداً عن الاستثمار الشخصي وتكون في الخدمة.

منوهاً أن ذلك فتح المجال لتزويد القرية بساعات الكهرباء وفق حاجة الأهالي، ومنع الاستغلال في تحديد سعر الأمبيرات من قبل المستثمرين.

وتشرف على مولدة القرية لجنة مكونة من أعضاء الكومين.

الكومين أساس الحل ودعوة للاعتماد على الذات

الرئيس المشترك لكومين قرية دكري محمد سعيد أكد من جانبه، أن الكومين هو أساس حل المشاكل، وفي قريتهم ومن خلال الكومين استطاعوا توفير العديد من الخدمات للقرية، مثل بناء دار للعزاء وتنظيف مجرى نهر القرية ومؤخراً شراء مولدة كهربائية.

وطالب محمد سعيد القرى المجاورة بحذو حذوهم والاعتماد على الذات في توفير الخدمات وفق هيكلية الكومين والإدارة الذاتية التي تعتمد على إدارة الشعب لنفسه.

وبيّن أن لجنة الخدمات في ناحية تربه سبيه ولجنة المحروقات دعمتا مشروعهم بتوفير المحروقات للمولدات.

(سـ)

ANHA