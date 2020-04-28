بعمل مشترك يسعون لاستكمال تعليم الأطفال في ظل الحظر

عقب انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم، ووصولها إلى الشرق الأوسط، باشرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأخذ التدابير الاحترازية، ومن أولى هذه التدابير تعليق الدوام المدرسي في مدارس شمال وشرق سوريا التي يرتادها 789225 طالباً وطالبة، في 14 آذار المنصرم.

وقررت الإدارة الذاتية استكمال العملية التعليمية عن بُعد، أي عن طريق بث دروس عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، حيث استؤنفت في 16 نيسان بعد إتمام التجهيزات اللازمة، كإعداد المواد بشكل مرئي لبثها بشكل رسمي باللغتين الكردية والعربية، عبر قناتي منبج تي في وROJ AVA TV.

وعلى الرغم من أن عملية التعليم عن بعد تُعد الأولى من نوعها في مناطق شمال وشرق سوريا إلا أنها لاقت ترحيباً بين الطلبة وذويهم الذين يُقدمون كامل الدعم لأطفالهم من حيث المتابعة والمشاركة في مشاهدة المواد التي تُبث بحسب الساعات المخصصة.

حسينة سليمان عرب من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، طالبة في الصف الرابع، تشاهد مع شقيقتيها وشقيقها الدروس التي تُبث عبر شاشة قناة ROJAVA TV، وفي حال عدم فهم إحدى المقاطع المرئية التي تُبث، أو أثناء انقطاع التيار الكهربائي تشاهد المقطع عبر قناة يوتيوب مخصص لذلك.

وبدورها تقوم والدة حسينة، هناء خليل بتقديم كافة التسهيلات لأطفالها، بالإضافة إلى متابعتهم بشكل دوري، وفي حال وجود أية مشكلة تقوم بمساعدتهم والتواصل مع الكادر التدريسي عبر غرف التواصل الاجتماعي المخصصة لذلك.

وبالرغم من اشتياق حسينة عرب إلى مقاعد الدارس إلا أنها مدركة تماماً بأن بقاءها في المنزل هي من أجل حمايتها من جائحة كورونا، التي اجتاحت معظم دول العالم، وتقول: "بهذه الطريقة نحمي أنفسنا وسنستمر في التعلم"، ودعت كافة الطلبة إلى متابعة واجباتهم المدرسية والبقاء في المنزل من أجل صحتهم.

هناء خليل أوضحت أن تجاوب أبنائها مع الدروس المرئية جيد، وأنها تقوم بتدريس أطفالها في حال عدم استيعابهم لفقرة ما، وقالت: "أسعى جاهدةً إلى توفير الجو الملائم لهم أثناء بث المواد عبر التلفاز".

هذا وتبث قناة ROJAVA TV بشكل يومي الدروس ابتداءً من الساعة الـ 08.00 إلى الساعة الـ 12.00، ومن الساعة الـ 14.00 إلى الساعة الـ 15.00، ومن الساعة الـ 16.00 إلى الـ 17.00. ومدّة كل درس 20 دقيقة. ويتم إعادة بث مقاطع الدروس المرئية من الساعة 20.00 إلى الساعة 00.00.

(أ ب)

ANHA