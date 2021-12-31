بالورود والشموع... الشبيبة يستذكرون الشهداء في مكان ارتكاب المجزرة بكوباني

جاب مساء اليوم العشرات من أعضاء "حركة الشبيبة الثورية السورية" شوارع مدينة كوباني، مرددين شعارات تستنكر "وحشية الاحتلال التركي"، متوعدين بـ"الانتقام للشهداء".

وتجمع أعضاء الشبيبة في الموقع الذي استهدفته الطائرة المسيرة التركية، شرقي مدينة كوباني التي أدت لاستشهاد 5 مواطنين.

وحمل العشرات الورود وأشعلوا الشموع في المنزل الذي استهدفته الطائرة استذكارا لأرواح الشهداء.

وأسفرَ الهجوم بطائرةٍ مسيرة للاحتلال التركي بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والذي استهدف منزلاً شرقي مدينة كوباني؛ عن استشهاد 5 مواطنين بينهم أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وجرح 4 آخرين.

وشارك الآلاف الأثنين المنصرم؛ من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، في تشييع جثامين 3 شهداء من "حركة الشبيبة الثورية السورية" ممن استشهدوا في المجزرة في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني إلى مثواهم الأخير، فيما وري جثمانا شهيدين آخرين في بلدة عين عيسى.

(ز س)

ANHA