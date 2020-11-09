بالتزامن مع زيارة وفد حكومي أهالي شنكال يتظاهرون ضد اتفاقية بغداد- هولير

ووصل وفد الحكومة، صباح اليوم الإثنين، إلى ناحية سنوني، ويضم كلًّا من مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وأمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ونائب قائد عمليات نينوى وممثل محافظة نينوى.

وبالتزامن مع اجتماع وفد الحكومة بممثلين عن إدارة شنكال، تظاهر العشرات من أهالي ناحية سنون أمام مقر انعقاد الاجتماع، وسط ترديد شعارات مناهضة لاتفاقية هولير ـ بغداد، وشعارات تحيي مقاومة قوات شنكال.

وتأتي هذه الأحداث بعد ساعات من قصف جوي نفذته طائرة مُسيّرة تركية على قرية في محيط ناحية سنوني التي شهدت أمس مظاهرة جماهيرية ضد إقصاء إرادة أهل شنكال، ورفعت فيها صور مئات الشهداء الذين سقطوا في حرب تحرير مدينتهم من داعش.