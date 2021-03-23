بالتزامن مع زيارة نتنياهو: إطلاق قذيفة من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة، سقطت في "منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع جنوبي البلاد".

ونقلت التقارير الإسرائيلية، أن القذيفة سقطت قرب مدينة بئر السبع، وذلك بالتزامن مع جولة "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المناطق الجنوبية، لحث أنصار الليكود على التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم"، وجرى إجلاؤه من منطقة قريبة من منطقة الحدث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه إنه "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن إسرائيل تتعرض لأول مرة لإطلاق قذائف المقاومة الفلسطينية في غزة خلال يوم الانتخابات العامة الإسرائيلية".

ورجحت مصادر أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من طراز "غراد"، فيما تشير تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيرد على القصف.

ويتزامن الحدث مع استمرار الانتخابات الإسرائيلية، إذ أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، الثلاثاء، أن نسبة التصويت بلغت 51.5% حتى الساعة السادسة مساء. متراجعة بمعدل 4.7% عن الانتخابات الماضية التي جرت في 2 آذار/ مارس 2020.

وفُتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام المصوتين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ24 في السابعة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى العاشرة مساء، وفور إغلاق صناديق الاقتراع ستظهر نتائج العينات التلفزيونية، لكن النتائج الرسمية الأولية ستبدأ بالظهور غداً الأربعاء، على أن تعلن النتائج النهائية الجمعة.

(ع م)

ANHA